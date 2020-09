per Mail teilen

Nach dem verheerenden Brand des Flüchtlingslagers Moria in Griechenland ist das Land Baden-Württemberg bereit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Mehrere Kommunen stehen in den Startlöchern.

Baden-Württemberg hat bereits zugesagt, 50 Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufzunehmen. Aus Sicht des Innenministeriums wären auch mehr denkbar. "Es war mal die Rede davon, dass wir als Bundesrepublik Deutschland 1.000 Flüchtlinge aufnehmen", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). "Das würde für Baden-Württemberg bedeuten, dass dann 140 ins Land kommen. Das würde uns ganz sicher nicht überlasten", so Strobl.

Bislang ist nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria jedoch selbst europaweit noch von kleineren Zahlen die Rede. Aktuell wollen zehn europäische Staaten insgesamt 400 minderjährige Flüchtlinge von dort aufnehmen, Deutschland davon 100 bis 150. Insgesamt hatten in dem Lager mehr als 12.500 Geflüchtete gelebt.

Strobl unterstützt Seehofer

"Das ist eine europäische Aufgabe", so Strobl. "Selbstverständlich sind wir auch in Baden-Württemberg bereit, unseren Anteil zu leisten und Kinder aufzunehmen. Aber wenn ich höre, dass man am besten alle 12.000 aufnehmen soll, dann muss ich sagen: Die nächsten 12.000 wären dann schnell vor der Tür." Er unterstütze Seehofers Linie.

Kretschmann: "Der Schritt genügt natürlich nicht"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hingegen äußerte sich kritischer. Der Schritt, bis zu 150 Minderjährige aufzunehmen sei begrüßenswert, "aber er genügt natürlich nicht", so Kretschmann. "Sicher kann man bei so einer humanitären Katastrophe nicht warten, bis die EU sich einigt. Natürlich müssen wir diesen Menschen jetzt helfen."

Baden-Württemberg sei bereit seinen Anteil zu übernehmen, möglicherweise auch mehr. Eine konkrete Zahl nannte Kretschmann jedoch nicht. Der Ball liege jetzt bei der Bundesregierung. Nur wenn Berlin entsprechende Entscheidungen fälle, könnten die Länder und Kommunen Menschen aufnehmen.

Grünen-Sprecher: Seehofer muss "Blockadehaltung" aufgeben

Deutlicher wurde Daniel Lede Abal, Sprecher der Grünen im Landtag für Migration und Integration. Der Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria habe die ohnehin katastrophale Situation der Geflüchteten noch weiter verschärft. "Wir dürfen jetzt keine Zeit mehr mit nutzlosen Debatten verlieren." Seehofer müsse seine "Blockadehaltung" aufgeben und die Aufnahmekapazitäten deutlich erhöhen. Baden-Württemberg und viele Städte im Land wollten helfen.

"Sichere Häfen": Kommunen sind bereit zur Aufnahme

Bei der gleichmäßigen Verteilung von Geflüchteten auf alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg wird laut Innenministerium auch die Aufnahmebereitschaft der Gemeinden und Landkreise berücksichtigt, die sich zu "Sicheren Häfen" erklärt haben. Darunter fallen Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und der Landkreis Konstanz. Mannheim etwa hat angeboten, 50 Flüchtlingen aus Moria zu helfen.

Allerdings gebe es neben der Bereitschaft der Kommunen auch andere Verteilkriterien wie beispielsweise die Wahrung der Einheit der Familie oder Aspekte der medizinischen Versorgung, so das Ministerium. Wenn ein krankes Kind beispielsweise über einen längeren Zeitraum stationär in einer Spezialklinik behandelt werden muss, kann die Familie nicht einem "Sicheren Hafen" in großer Entfernung zugeteilt werden.