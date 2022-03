Arbeitsministerin sieht Geflüchtete aus der Ukraine als Chance

Baden-Württembergs Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) fordert eine unkomplizierte Integration in den Arbeitsmarkt für Geflüchtete aus der Ukraine. Bei einer virtuellen Sondersitzung mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Länder am Mittwoch rief sie zu schnellem Handeln auf. Jetzt sei ein nationaler Kraftakt notwendig, so Hoffmeister Kraut. "Der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukraine hat neben den wirtschaftlichen Folgen für das Land auch eine große Fluchtwelle ausgelöst", sagte sie. Vor allem Frauen und Kinder flüchteten in Tausenden pro Tag auch nach Baden-Württemberg. Man müsse nun alles tun, damit sich die Menschen im Land zurechtfänden, so die Ministerin. Wie lange der Krieg andauere sei nicht abzuschätzen, deshalb müsse man den Menschen mittelfristige Perspektiven bieten. "Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg ist sehr aufnahmefähig", sagte Hoffmeister-Kraut. Fachkräfte werden zum Beispiel in der Gastronomie, der Pflege oder dem Handwerk gesucht. Somit biete eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt Chancen für die Geflüchteten und für das Land.