Busfahrer der Privatunternehmen streiken wieder

Im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag mehrere Warnstreiks angekündigt. Sie sollen demnach zunächst in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Sachsenheim und Hemmingen (alle Kreis Ludwigsburg), Böblingen, Weissach, (Kreis Böblingen), Backnang, Waiblingen (beide Rems-Murr-Kreis) und Beilstein (Kreis Heilbronn) stattfinden. Am Freitag sind die Fahrerinnen und Fahrer in Göppingen und Geislingen (Kreis Göppingen) zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am vergangenen Samstag hatte der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer die Tarifgespräche in der vierten Runde abgebrochen. Daraufhin kündigte die Gewerkschaft eine Urabstimmung der Mitglieder bis zum 8. Juli an.