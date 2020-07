per Mail teilen

Der verschärfte Bußgeldkatalog der Straßenverkehrsordnung ist wegen eines Formfehlers nichtig. Jetzt hat man in Baden-Württemberg entscheiden, wie man damit umgeht.

Wegen eines Formfehlers in der neuen Straßenverkehrsordnung ist der aktuelle Bußgeldkatalog nichtig. Nun hat man in Baden-Württemberg entschieden, Delikte nach der verschärften Straßenverkehrsordnung nicht weiter zu verfolgen.

Das Landesverkehrsministerium hat die Bußgeldstellen am Freitag angewiesen, nur noch Bescheide nach den bis Ende April 2020 bekannten Vorgaben auszustellen. Wie mit bereits erfolgten Fahrverboten nach dem neuen Bußgeldkatalog umgegangen wird, müsse der Bund einheitlich für alle Länder regeln, sagte ein Ministeriumssprecher.

Hermann zeigt sich empört

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist empört über die Schlamperei im Bundesverkehrsministerium:

"Das ist schon ziemlich merkwürdig, wenn nicht zu sagen, peinlich. Das Bundesverkehrsministerium war ja bei der Ausarbeitung der Novelle dabei und hat an der betreffenden Stelle keine rechtlichen Einwände vorgebracht." Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne)

Hermann verlangt, die härteren Strafen, unter anderem für überhöhte Geschwindigkeit, so bald wie möglich mit klarer rechtlicher Grundlage wieder einzuführen

Seit Ende April drohen Fahrverbote, wenn man innerorts 21 km/h zu schnell fährt, außerorts 26 Stundenkilometer. Weil in der neuen Straßenverkehrsordnung nicht auf die Rechtsgrundlage verwiesen wird, gilt nun vorerst auch in Baden-Württemberg wieder der alte Bußgeldkatalog mit Fahrverbots-Obergrenzen von 31 km/h in Ortschaften und 41 km/h außerhalb. Der ADAC Württemberg rät betroffenen Autofahrern, Einspruch gegen aktuelle Bußgeldbescheide einzulegen.