per Mail teilen

Wer sich zukünftig im Restaurant als "Mickey Mouse" ausgibt, könnte zur Kasse gebeten werden. Die Landesregierung hat am Dienstag bekanntgegeben: Für falsche Namensangaben soll ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Euro fällig werden.

Seit der Corona-Pandemie gibt es Gästelisten nicht nur für spezielle Veranstaltungen, sondern bereits bei ganz normalen Restaurantbesuchen. Grund dafür ist, dass bei Bekanntwerden eines Corona-Falls Infektionsketten schnellstmöglich nachverfolgt werden sollen.

Dürfen Restaurants den Personalausweis verlangen?

Das Land Baden-Württemberg hat aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen die "Pandemiestufe 2" ausgerufen. Laut des baden-württembergischen Gesundheitsministers Manfred Lucha (Grüne) beinhaltet dies neben verstärkten Appellen unter anderem auch verschärfte Kontrollen im Gastgewerbe. Bußgelder sollen allerdings nur für Gäste und nicht für Gastwirte gelten.

Eine Pflicht für Gäste, den Personalausweis vorzulegen, kann es in Restaurants in rechtlicher Hinsicht allerdings nicht geben. Dies geht unter anderem aus dem Personalausweisgesetz (PAuswG) hervor. Da es sich um sehr sensible Daten handelt, ist nicht jeder dazu berechtigt, den Personalausweis zu verlangen.

Ein wenig anders sieht es allerdings bei der Frage aus, ob ein Personalausweis freiwillig vorgezeigt werden kann. Theoretisch könnten Gastwirte aufgrund ihres bestehenden Hausrechts darum bitten, sich einen Ausweis vorlegen zu lassen und den Gast bei Nichtvorlage des Gasthauses verweisen. Vergleichbar wäre dies mit Altersvorgaben bei bestimmten Veranstaltungen wie Ü30-Partys oder Kinofilmen mit Altersbeschränkungen. Hier kann der Veranstalter auch von seinem Hausrecht Gebrauch machen und den Zutritt verweigern, wenn das Alter nicht nachgewiesen wird.

Gaststättenverband setzt auf Vernunft der Menschen

Daniel Ohl, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Baden-Württemberg (Dehoga), sieht den entscheidenden Schritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Appellen an die Menschen. Selbstverständlich wolle man, dass die Menschen gesund bleiben und begrüße jegliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Allerdings sei eine Kontrolle jedes einzelnen Namens auf der Liste gar nicht praktikabel während des laufenden Betriebs. Man sei allerdings bemüht, die von der Landesregierung gewünschten "Plausibilitätskontrollen" durchzuführen.

Dies bedeute, dass Gäste mit Namen "Mickey Mouse" oder "Donald Duck" nochmals darauf hingewiesen werden würden, dass der richtige Name anzugeben sei, so Ohl dem SWR gegenüber. Wäre der Gast uneinsichtig, seien die Gastwirte natürlich dazu angehalten, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und den Gast des Restaurants zu verweisen. Dies folge allerdings bereits schon aus der bestehenden Corona-Verordnung für Baden-Württemberg, da eine zweifelsfrei erkennbare Falschangabe des Namens einer Nichteintragung in die Namensliste gleichkäme. Laut eines Sprechers des Sozialministeriums besteht in diesem Fall ein Bewirtungsverbot. Dies ergebe sich aus der Dokumentationspflicht der Gastwirte.

Justizminister: Identitätsfeststellung nicht auf Gastronomie abwälzen

Auch wenn eine freiwillige Vorlage des Personalausweises rein rechtlich denkbar wäre: Die Möglichkeit, die Echtheit des Namens zu überprüfen, ist doch sehr theoretischer Natur. Zudem es laut PAuswG auch keine Pflicht gibt, einen Personalausweis mitzuführen, lediglich einen solchen zu besitzen. Eine Pflicht, dass Gastwirte eine freiwillige Vorlage des Personalausweises zur Bedingung einer Bewirtung machen sollen, wird es allerdings in Baden-Württemberg nicht geben. Laut Justizminister Guido Wolf (CDU) seien Identitätsfeststellungen generell eine klassisch hoheitliche Aufgabe, die nicht auf Gastronomiebetreiber abgewälzt werden dürften. Er habe zudem ernste Zweifel, ob eine solche Kontrollpflicht noch verhältnismäßig wäre. Der Beschluss der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zur Erhebung von Bußgeldern im Gaststättengewerbe verlange ja gerade nur "Plausibilitätskontrollen". "Darüber sollten wir in Baden-Württemberg nicht hinausgehen", sagte Wolf.

"Wirte sind keine Hilfssheriffs" Guido Wolf (CDU), Justizminister von Baden-Württemberg

Warum muss man aber im Hotel einen Ausweis vorlegen?

Bei Reisen wird man meist schon direkt nach der Ankunft nach seinem Personalausweis gefragt. Im Unterschied zum Gaststättengewerbe muss das Hotelgewerbe allerdings einer sogenannten Meldepflicht nachkommen. Es gilt das Meldegesetz des jeweiligen Reiselandes, sodass das Vorzeigen des Personalausweises im Ausland verlangt werden kann. In Deutschland bestimmt das Bundesmeldegesetz (BMG), dass Beherbergungsgäste am Tag ihrer Ankunft einen "besonderen Meldeschein" handschriftlich unterschreiben müssen. Nur ausländische Personen sind in Deutschland tatsächlich dazu verpflichtet, sich auszuweisen und die Seriennummer des Passes oder eines sogenannten Passersatzpapiers vermerken zu lassen.

In Baden-Württemberg gelten hinsichtlich des Meldevorgangs keine Sonderregelungen. Eine Kopie des Ausweises allerdings darf nie ohne Einwilligung des Gastes angefertigt werden, um einen Datenmissbrauch zu vermeiden. Nach Auffassung des Bundesministeriums des Innern (BMI) leitet sich ein Kopierverbot ohne Einwilligung unter anderem davon ab, dass der Personalausweis an sich durchgehend im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland steht.

Aus Datenschutzgründen sollte man generell vorsichtig im Umgang mit seinen Daten sein, insbesondere mit dem Vorzeigen des Personalausweises. Dennoch gibt das Sozialministerium zu bedenken, dass in einigen Ländern bereits zum zweiten Mal in der Corona-Krise die Restaurants geschlossen werden mussten. So sei der Eintrag des richtigen Namens zumindest ein kleiner Beitrag, um die Pandemie gemeinsam zu meistern.