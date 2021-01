per Mail teilen

Das Bus- und Bahnangebot in Baden-Württemberg soll künftig verdoppelt werden. Das fordert die ÖPNV-Zukunftskommission um Verkehrsminister Hermann. Wie das Vorhaben finanziert werden soll, bleibt offen.

Landesweit alle 30 Minuten und in Ballungsräumen alle 15 Minuten sollen künftig Busse und Bahnen verlässlich rollen. Das schlug die ÖPNV-Zukunftskommission im Rahmen einer Online-Präsentation am Donnerstag in Stuttgart vor. Mit dabei war auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Klimaschutzziele erfordern Verdopplung des ÖPNV

Bisher gilt als politisches Ziel der Ein-Stunden Takt. Doch dieser ist nach Ansicht der Fachleute nicht ausreichend, um die Menschen im Nahbereich zum Umsteigen vom Auto auf den Nahverkehr zu bewegen. Zugleich sprachen sich die Experten für eine bessere Vernetzung des Angebots mit anderen Verkehrsträgern wie Fahrrad oder Carsharing aus sowie für preiswerte und flexible Tarife.

Hermann sagte, um die Klimaschutzziele zu erreichen, müsse die Nachfrage im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2010 verdoppelt werden. Diese Verdoppelung könne nur mit allen Beteiligten gelingen. Alexander Pischon vom Landesverband Deutsche Verkehrsunternehmen sagte, wenn man die verkehrs- und klimapolitischen Ziele erreichen wolle, müsse die Verkehrswende schneller vorangetrieben werden. Um Vorschläge für die Weiterentwicklung für den Nahverkehr zu erarbeiten, wurde die ÖPNV-Zukunftskommission mit rund 20 Vertretern ins Leben gerufen.

Noch ist unklar, wer den ÖPNV-Ausbau finanziert

Die Kommission empfahl zugleich, den öffentlichen Nahverkehr zu einer kommunalen Pflichtaufgabe zu machen. Von Bund, Land und Kommunen müsse zudem eine solide Finanzierungsbasis für den ÖPNV-Ausbau geschaffen werden. Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Alexis von Komorowski, sieht bei der Finanzierung das Land in der Pflicht.

Matthias Lieb vom Fahrgastbeirat hält es für notwendig, dass zukünftig Busse und Bahnen für alle Bevölkerungsgruppen ein wertgeschätztes Mobilitätsangebot bieten. Es müssten neue Kundengruppen für Busse und Bahnen erschlossen werden. Dafür müssten die Angebote pünktlich und zuverlässig sein und ausgebaut werden.