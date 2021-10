Busfirmen sehen Mobilitätsgarantie kritisch

Omnibusunternehmer in Baden-Württemberg sehen bei der geplanten Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum mehrere Probleme. Er sehe noch kein stimmiges Gesamtkonzept bei der Finanzierung, sagte der Geschäftsführer des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer, Witgar Weber, in einem Zeitungsinterview. Ein E-Bus koste allein in der Anschaffung mehr als das Doppelte eines neuen Dieselbusses, so Weber. Da sei die Ladeinfrastruktur noch außen vor. Geld spiele auch beim Personal eine Rolle. Generell zeichne sich bei der Finanzierung ein Gerangel zwischen Land und Kommunen ab. Das Konzept der Landesregierung sieht vor, dass alle Orte im Land von 5 Uhr früh bis Mitternacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein sollen.