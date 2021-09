Ab morgen: Bus-Tarifkonflikt verschärft sich - wieder Streiks in BW

per Mail teilen

Zum Schulstart nach den Sommerferien müssen sich viele Schüler in Baden-Württemberg ein alternatives Transportmittel suchen. Der Grund: In einigen Städten streiken die Busfahrer.

Im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes startet die Gewerkschaft Verdi mit Ende der Sommerferien am Montag eine neue Streikrunde. Verdi-Verhandlungsführerin Hanna Binder hatte am Donnerstag in Stuttgart gesagt, die unbezahlten Standzeiten der Busse seien eine Subvention der Ticketpreise durch Gehaltsverzicht der Fahrer und Fahrerinnen.

Die Arbeitgeber seien in sechs Verhandlungsrunden nicht bereit gewesen, diesen "untragbaren Zustand" noch vor den Sommerferien anständig zu regeln. "Wir setzen darauf, dass die Streiks nächste Woche die Arbeitgeber endlich zum Einlenken bewegen."

Bus-Streiks in vielen Städten des Landes

Aufgerufen zum Arbeitskampf seien zunächst Beschäftigte in rund 20 Betrieben im ganzen Land. Betroffen seien unter anderem Heidenheim, Karlsruhe, Reutlingen, Plochingen, Göppingen, Geislingen, Schwäbisch-Hall, Ellwangen und Crailsheim.

Ebenso werde in Ludwigsburg und Waiblingen gestreikt. Die Verhandlungen in dem Tarifkonflikt sollen am 21. und 22. September fortgesetzt werden.

Verdi machte bereits Anfang Juli den Weg für Streiks frei

In den Sommerferien gab es keine größeren Aktionen, die gravierenden Auswirkungen hatten. Verdi hatte bereits Anfang Juli den Weg für einen unbefristeten Arbeitskampf frei gemacht. In einer Urabstimmung hatten 97,9 Prozent der beteiligten Mitglieder für mögliche Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt. Zuvor war es bereits zu mehreren Warnstreiks gekommen.

Strittig sind in dem Tarifstreit unter anderem Pausenregelungen sowie Nacht- und Sonntagszuschläge. Der Ausgang der Verhandlungen hat Auswirkungen auf rund 9.000 Busfahrer in Baden-Württemberg.