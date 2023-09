per Mail teilen

Es fehlt an Personal und dann beginnt im November auch noch die Erkältungszeit: Busunternehmen in Baden-Württemberg blicken mit großer Sorge auf die nächsten Monate.

Die Busunternehmen im Land kämpfen mit fehlendem Personal. Wie der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) mitteilte, sei die Situation so schwierig, dass Fahrpläne immer öfter ausgedünnt werden müssten.

Oberste Priorität für die Busunternehmen habe es, dass Schülerinnen und Schüler rechtzeitig zum Unterricht kommen. Aber auch das steht auf der Kippe, heißt es vom Branchenverband WBO. Hilfreich wäre eine Staffelung der Zeiten, zu denen die Schule beginnt - dann bräuchten die Busunternehmen weniger Personal und auch weniger Fahrzeuge.

Verkehrsverbände fordern gestaffelte Schulzeiten

Auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann unterstützt die Forderung nach gestaffelten Schulzeiten. Schulen und Landkreise in Baden-Württemberg sollten nicht mehr nur darüber reden, sondern endlich auch handeln, so Hermann im SWR. Der Verkehr balle sich besonders am frühen Morgen.

Mögliche Erkältungswelle im November bereitet WBO Sorgen

Besonders der November und Dezember, zwei Monate mit intensiver Krankheitswelle, bereiten den Unternehmen Sorge. Hier würden dann alle Mitarbeitenden eingesetzt, die einen Busführerschein haben. Auch diejenigen, die eigentlich im Büro arbeiten.

Und auch die Vorgaben aus der Landespolitik machen den Busunternehmen das Leben schwer: Nach dem Willen des Verkehrsministeriums sollen ab 2028 nur noch Elektro- und Wasserstoffbusse zugelassen werden. Das sei mit einem enormen Kostenaufwand verbunden, so WBO-Geschäftsführerin Yvonne Hüneburg. Sie fordert für diesen Transformationsprozess große finanzielle Hilfen vom Land.