Reiseunternehmen in der Corona-Krise Protestaktion mit 40 Bussen in Heidelberg

In Baden-Württemberg haben am Mittwoch Reiseveranstalter auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. In Heidelberg gab es etwa einen Corso mit 40 Reisebussen.

