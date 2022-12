Am zweiten bundesweiten Warntag haben auch in Baden-Württemberg die allermeisten Mobiltelefone um 11 Uhr einen schrillen Warnton von sich gegeben und eine entsprechende Information angezeigt. Im Radio ließ die Warnmeldung allerdings auf sich warten. Sirenen waren nicht überall zu hören, so auch nicht in Stuttgart. Hier gibt es noch kein Sirenennetz.