ÖPNV-Warnstreiktag trifft auch Karlsruhe

Vielerorts in Baden-Württemberg stand heute der ÖPNV still. Auch in Karlsruhe bremste der Warnstreik den Nahverkehr deutlich aus. Hintergrund ist ein ganztägiger Streik der Gewerkschaft ver.di, um den Druck im aktuellen Tarifstreit des öffentlichen Dienstes zu erhöhen.