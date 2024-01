Jahrelang spielte die Bundeswehr kaum eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Doch wie steht Baden-Württemberg mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit da?

Wehrpflicht, Militärstützpunkte und Verteidigungsfähigkeit. All das hat viele Jahre kaum eine Rolle in der Bundesrepublik gespielt. Doch mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich das Bewusstsein verschoben. Doch wie steht es aktuell um die Truppen in Baden-Württemberg? Und was denken Jugendliche über eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht? Eine Annäherung.

Ein Panzer nach dem anderen rollt ganz langsam auf Flachwagen im Güterbahnhof in Kehl (Ortenaukreis). Helfer wie Oberfeldwebel Simon L. weisen die Fahrer ein. Es ist nicht ganz einfach, die großen Panzer auf die Schiene zu kriegen. Mit schweren Sicherheitsketten werden sie befestigt. "Wir bewegen hier 33 Tonnen. Wir haben einen Spielraum von einem Zentimeter. Nach links und nach rechts", erklärt Simon L. vom Jägerbataillon 292 aus Donaueschingen. Sie üben für den Ernstfall.

Trainieren für den Ernstfall

Den Verteidigungsfall von Deutschland oder eines NATO-Partners, in dem dann alles schnell und eingespielt klappen müsste. Und dafür wird jetzt trainiert, in der Oberlausitz, auf einem Truppenübungsplatz, erklärt Oberstleutnant Sascha W.. Er leitet die Logistik der Truppe aus Donaueschingen.

Vier Wochen lang sollen sie Angriff und Verteidigung üben. "Durch das geänderte sicherheitspolitische Umfeld ist es jetzt so, dass das Verladen auf einen Zug jetzt doch des Öfteren vorkommt und wir diese Tätigkeit wieder verstärkt üben", sagt Sascha W.. Die Bündnis- und Landesverteidigung rücke nun in den Fokus.

Derzeit 16 Militärstützpunkte in Baden-Württemberg

Gefechtsübungen, dazu Nato-Missionen und Bündnisverpflichtungen. Die Truppe, an der Jahrzehnte lang gespart wurde, ist plötzlich besonders gefordert. Militärstützpunkte, wie zum Beispiel Donaueschingen, sind in den vergangenen Jahren abgebaut worden. Aktuell gibt es noch 16 in Baden-Württemberg. Einst waren es fast doppelt so viele.

Ob und wie sich Deutschland verteidigen kann, hatte nach Ende des Kalten Krieges an Bedeutung verloren. Nun entwickelt Deutschland erstmals seit Jahrzehnten wieder einen umfassenden Verteidigungsplan. Das teilte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos am Donnerstag mit. Mit dem sogenannten "Operationsplan Deutschland" (OPLAN) sollen Zivilschutz, Militär, Industrie und Katastrophenschutz sich besser vernetzen und austauschen. Neue Probleme und Herausforderungen wie Fake News, Cyberattacken und -krieg sollen dabei berücksichtigt werden.

CDU fordert mehr Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU im Bundestag, forderte in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg", mehr in den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zu investieren: "Ich glaube schon, dass wir uns auf schwierige Situationen vorbereiten müssen. Wir tun in Deutschland viel zu wenig." Frei verwies auf Schutzräume für die Bevölkerung. In anderen Ländern gäbe es in großen Städten, wie beispielsweise im finnischen Helsinki, Schutzräume für mehrere hunderttausend Menschen.

Zurück zur Wehrpflicht?

Im Zuge der neuen Bedrohungslage gibt es aber auch eine Diskussion darüber, wer Deutschland im Ernstfall verteidigt. Und ob man junge Menschen wieder dazu verpflichten sollte. Bisher ist aber noch unklar, wie ein reformierter Pflichtdienst aussehen könnte. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte im Dezember 2023 das sogenannte schwedische Modell vorgeschlagen. Es setzt auf eine Mischung aus Freiwilligkeit und Verpflichtung. Alle Volljährigen eines Jahrgangs werden dabei schriftlich angefragt.

Wehrpflicht, Dienstpflicht, "schwedisches Modell" Rund 55 Jahre lang gehörte die Musterung oder später der Zivildienst zum Aufwachsen junger Männer dazu. Seit 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt, nicht aber abgeschafft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte 2022 erstmals einen sozialen Pflichtdienst gefordert. Für alle Altersgruppen und Geschlechter, allerdings ohne Wehrdienst in der Bundeswehr. Fast alle Parteien haben sich gegen eine solche Dienstpflicht ausgesprochen. Die CDU forderte, dass der Wehrdienst Teil der Dienstpflicht wird. Die AfD spricht sich, zumindest in ihrem Grundsatzprogramm, für eine alleinige Wehrpflicht aus. In Schweden werden seit rund fünf Jahren alle Männer und Frauen eines Jahrgangs kontaktiert. Einige davon werden gemustert. Falls sich nicht genügend Freiwillige zur Musterung finden, können Personen zum Wehrdienst verpflichtet werden. Dafür müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden, damit zum Beispiel auch Frauen verpflichtet werden könnten. Diese Vorgehensweise ist als "schwedisches Modell" bekannt.

Doch was denken Jugendliche darüber, nach der Schule nicht zu studieren, eine Ausbildung zu machen oder ins Ausland zu gehen, sondern Dienst an der Waffe zu leisten? Einen Eindruck bekommt man am Parler-Gymnasium in Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis). Die Schule spielt seit Jahren eine große Rolle beim bundesweiten Debattierprojekt "Jugend debattiert".

Rund 25 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren treffen sich hier wöchentlich, um über Politik zu sprechen. "Im vergangenen Jahr wollte ich mit ihnen über die Dienstpflicht reden. Und von sich aus haben die Jugendlichen dann angefangen über die Rolle der Bundeswehr und möglichen sozialen Einsätzen zu sprechen. Heute wollen wir das nochmal aufgreifen", erklärt Lehrerin Anja Wagner.

Entscheidungsfreiheit für Jugendliche wichtig

Lara-Maria Gehrung ist 17 Jahre alt und sitzt für die Grüne Jugend im Jugendgemeinderat von Schwäbisch Gmünd. Sie wünscht sich, dass die Bundeswehr vor allem an ihrem Image arbeitet. "Ich glaube, die Bundeswehr hat durchaus Möglichkeiten, sich attraktiver zu gestalten. Ich finde, junge Frauen müssten vielmehr auch angesprochen werden und kommuniziert werden, was das auch bedeutet, wenn ich als junge Frau in die Bundeswehr gehe. Es muss aufgeklärt werden, was das bedeutet, was ich davon mitnehmen kann, wie die Gesellschaft profitiert."

Die meisten anderen in ihrer AG sehen es ähnlich. Vor allem das Thema Entscheidungsfreiheit steht für die jungen Menschen im Vordergrund. Prinzipiell lehnt hier niemand die Bundeswehr an sich ab. Keine andere Wahl zu haben, als dorthin zu gehen, kann sich aber kaum jemand vorstellen.