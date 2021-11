Karlsruhe entscheidet über Rechtmäßigkeit der Bundesnotbremse

Das Bundesverfassungsgericht gibt am Dienstag seine Entscheidung zur sogenannten Bundesnotbremse bekannt. Gegen die Corona-Maßnahmen wurden etliche Beschwerden eingereicht.

Im April wurden mit der sogenannten Bundesnotbremse bundesweit einheitliche Maßstäbe geschaffen. Ab einem längeren Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner galten deutlich schärfere Maßnahmen: etwa Kontaktbeschränkungen, und - besonders umstritten - eine nächtliche Ausgangssperre. Diese galt von 22 bis 5 Uhr.

Mehr als 8.500 Kläger gegen die Bundesnotbremse

Viele Bürgerinnen und Bürger sahen darin einen unzulässigen Eingriff in ihre Grundrechte. Bis Ende Juli gingen nach Angaben des Gerichts in Karlsruhe 281 Verfassungsbeschwerden sowie weitere Eilanträge von insgesamt 8.572 Menschen ein. Einer von ihnen ist Joachim Streit von den Freien Wählern. Er ist Jurist, Landtagsabgeordneter und war bis vor kurzem Landrat in Rheinland-Pfalz. Er hält vor allem die damals geltende Ausgangssperre für völlig unverhältnismäßig. Die führe dazu, dass sich Menschen im Haus aufhalten, so Streit. "Wir haben doch gelernt, dass die Ansteckungsgefahr draußen nicht so groß ist wie in geschlossenen Räumen. Und dann das Eigenartige: Man darf zu zweit in der Wohnung leben, aber man darf nur alleine spazieren gehen. Das ist - Entschuldigung - völliger Irrsinn."

Eilanträge auf Stopp des Gesetzes gescheitert

Im Mai wiesen die Verfassungsrichter in einem Eilbeschluss zahlreiche Anträge auf Stopp der Bundesnotbremse ab. Sie billigten sowohl die Ausgangssperre als auch die Kontaktbeschränkungen zumindest vorläufig. Beides diene dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung und damit einem "legitimen Zweck", so die Richter damals. Dass die Ausgangsbeschränkungen gegen die Corona-Pandemie "offensichtlich nicht geeignet, nicht erforderlich oder unangemessen" wären, liege nicht klar auf der Hand. Nun will der erste Senat nach intensiver Prüfung seinen endgültigen Beschluss dazu bekanntgeben.

Keine Eilentscheidung zu Schulschließungen

Mit der Bundesnotbremse wurde bundesweit auch vorgeschrieben, dass Schulen bei einem stabilen Inzidenzwert von 165 geschlossen werden müssen. Dazu haben die Richter in ihrem Eilbeschluss im Mai nicht Stellung genommen. Für Eltern, Schülerinnen und Schüler waren die Schulschließungen damals eine massive Belastung. Die 15-jährige Anouk aus Baden-Württemberg spricht von enormen, psychischen Folgen. "Irgendwann war die Stimmung richtig im Keller", so die Schülerin. "Man hatte keine Lust mehr. Das Soziale hat so gefehlt in dieser Zeit. Das hat sich ja über Wochen und Monate hingezogen. Und dann saß man dementsprechend allein zu Hause."

Ob die Schulschließungen im Frühjahr rechtens waren, werden die Verfassungsrichter am Dienstag ebenfalls bekanntgeben. Derzeit sind sie jedenfalls nicht möglich, weil die Bundesnotbremse nicht mehr gilt - das Infektionsschutzgesetz wurde erst kürzlich geändert.

Politik erhofft sich Orientierung

Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen - was erlaubt das Grundgesetz und was nicht? Auf diese Fragen erhoffen sich die Politiker klare Antworten vom Bundesverfassungsgericht. Ein klares Signal dafür hatte Gerichtspräsident Stephan Harbarth kürzlich schon im ZDF gegeben. Das Bundesverfassungsgericht entwickle Maßstäbe, um das Grundgesetz in einem bestimmten Bereich zu konkretisieren. "Und deshalb geben die Begründungen des Verfassungsgerichts überlicherweise Hinweise für Folgefragen, die sich stellen werden - etwa für kommende Pandemien oder für Maßnahmen in der gegenwärtigen Pandemie für die kommenden Monate," so Harbarth.