Bundesverfassungsgericht entscheidet über Impfpflicht für Pflegekräfte

In Baden-Württemberg soll eine Teil-Impfpflicht in Kraft treten. Dagegen gingen zahlreiche Klagen ein. Das Bundesverfassungsgericht könnte die Impfpflicht erstmal auf Eis legen.

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht an diesem Freitag seine Entscheidung über einen Eilantrag gegen das Gesetz zur Corona-Impfpflicht in Kliniken und in der Pflege. Damit könnte es sein, dass die Bestimmungen vorläufig bis zur Entscheidung in der Hauptsache außer Kraft gesetzt werden. Das Gericht kündigte die Veröffentlichung der Entscheidung auf seiner Homepage an.

Zahlreiche Klagen gegen kommende Teil-Impfpflicht

Zuletzt waren 74 Verfassungsbeschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern gegen die Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal in Karlsruhe eingegangen. Die Impfpflicht gilt für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen und war am 10. Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Sie soll alte und geschwächte Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Betroffene müssen bis zum 15. März nachweisen, dass sie voll geimpft oder genesen sind - oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Fehlt der Nachweis, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Es kann ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot aussprechen, hat aber Ermessensspielraum. Bayern hatte angekündigt, die Umsetzung des Gesetzes vorerst auszusetzen, weil offene Fragen ungeklärt seien.

BW-Landesregierung lange uneins über Teil-Impfpflicht

Die baden-württembergische Landesregierung war sich zuerst uneins darüber, ob man die Teil-Impfpflicht nicht auch besser aussetzen sollte. Die Grünen waren dagegen, die CDU dafür. Erst am Donnerstag hatte die CDU eingelenkt. Die Impfpflicht für Pflegeberufe soll in Baden-Württemberg also kommen. Bernhard Schneider, der Geschäftsführer der evangelischen Heimstiftung, sagte dazu im SWR:

"Heute für die Impfpflicht, morgen gegen die Impfpflicht - ein solches hin und her ist unverantwortlich."

Das bestärke die Impfskeptiker und würde dafür sorgen, dass die Impfquote wieder zurückgehe, so Schneider. Der Geschäftsführer ist klar für die einrichtungsbezogene Impfpflicht: "Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht und so lange es die noch nicht gibt, müssen wir die einrichtungsbezogene Impfpflicht umsetzen. Ganz einfach deshalb, weil es die Sichherheit der betroffenen Menschen erhöht", so Schneider.

Mögliches Aussetzen der Teil-Impfpflicht

Ein Aussetzen der Teil-Impfpflicht, wie es die baden-württembergische CDU zuletzt gefordert hatte, würde das völlig falsche Signal senden, sagte Schneider weiter. Die evangelische Heimstiftung hat in Baden-Württemberg 165 Einrichtungen mit rund 9.000 Mitarbeitenden. Von ihnen seien die meisten geimpft. Lediglich einige "Einzelfälle" hätten sich aufgrund der drohenden Teil-Impfpflicht für einen Berufswechsel entschieden.

Von den 100.000 Beschäftigten in der Pflege in Baden-Württemberg ist fast jeder zehnte ohne Corona-Impfung. Mehr als 85 Prozent sind vollständig geimpft, teilte das Sozialministerium dem Evangelischen Pressedienst zuletzt in Stuttgart mit. Ob die einrichtungsspezifische Impfpflicht wirklich am 15. März planmäßig in Kraft treten kann, hängt jetzt von der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht ab.