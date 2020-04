Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einem Eilantrag gegen das Verbot einer Demonstration in Stuttgart an diesem Samstag stattgegeben. Die Stadt verletze den Kläger in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, so die Richter.

In Stuttgart haben am Samstag rund 50 Menschen gegen die Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus demonstriert. Ihrer Meinung nach würden die Regeln zu stark in die Grundrechte eingreifen. Die Stadt hatte die Demonstration ursprünglich verboten. Der Organisator hatte aber gegen die Entscheidung der Stadt geklagt und vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. Abstand zwischen Teilnehmern musste eingehalten werden Die Stadt habe dem Anmelder und dessen Anwalt nach deren Darstellung nicht einmal einen ablehnenden Bescheid geschickt, so das Gericht. Ein Mitarbeiter habe am Telefon gesagt, über Versammlungen werde derzeit nicht entschieden, weil sich deren Verbot direkt aus der Corona-Verordnung für Baden-Württemberg ergebe. Dieses Vorgehen verletze den Kläger in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, entschieden die Karlsruher Richter. Trotz Corona: Rund 50 Teilnehmer haben am Samstag in Stuttgart gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Verordnung demonstriert. SWR Die Stadt sah sich durch den Richterspruch veranlasst, das von ihr erlassene Verbot zurückzunehmen. Unter der Beachtung eines Abstandes von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern und einer Distanz zu Passanten von zwei Metern könne die Versammlung am Samstagnachmittag stattfinden, teilte die Stadt mit. Sie betonte jedoch: "Das Versammlungsrecht ist wie der Gesundheitsschutz ein hohes Gut. Bei unseren Entscheidungen haben wir beide Güter entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorgaben abzuwägen." Derzeit stehe der Schutz vor Ansteckungen im Vordergrund. Die Demonstration lief friedlich ab. Das Bundesverfassungsgericht Der Sitz des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) liegt in Karlsruhe. Es ist das höchste Gericht der Bundesrepublik und ein selbstständiges Verfassungsorgan. Darüber hinaus ist es auch das oberste Verfassungsorgan des Bundes - neben dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung und dem Bundespräsidenten. Es wacht darüber, dass die Verfassungs- und Staatsorgane die Regeln des Grundgesetzes untereinander und gegenüber den Bürgern einhalten. Seine Entscheidungen sind wie alle Gerichtsentscheidungen in Deutschland bindend. Das Bundesverfassungsgericht wird durch zwei Senate mit jeweils acht Richtern organisiert. Über Verfassungsbeschwerden entscheiden auch die Kammern mit jeweils drei Richtern. Es kann von Bürgern angerufen werden, die sich durch den Staat in ihren Grundrechten verletzt fühlen, oder von einzelnen Bundesorganen, zum Beispiel bei Bund-Länder-Streitigkeiten. Es ist auch zuständig für Parteiverbotsverfahren.