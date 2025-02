Nach dem Blick auf die Umfragen vor der Bundestagswahl in BW wollen wir auch auf den Bund schauen: Bei der ARD-Vorwahlumfrage am 13. Februar lag die Union mit 32 Prozent der Stimmen vorne. 21 Prozent der Befragten gaben an, für die AfD zu stimmen, 14 Prozent für SPD und Grüne. Die Linke konnte sich hier 6 Prozent der Stimmen sichern - kann sie dieses Ergebnis am Wahlsonntag wiederholen, wäre die Partei auch im neuen Bundestag vertreten. Für das BSW reichte es bei der Befragung für 4,5 Prozent der Stimmen, die FDP kam auf 4 Prozent.

Bis zu 25.000 Menschen haben laut Polizei am Nachmittag in Freiburg gegen Rechts demonstriert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten zogen vom Platz der alten Synagoge über den Europaplatz zum Hauptbahnhof. Viele der Plakate richteten sich gegen die AfD, einige auch gegen Friedrich Merz und die CDU, die Anfang Februar im Bundestag das erste Mal zusammen mit der AfD gestimmt hatten. Zu der Demonstration hatte ein breites Bündnis von über 60 Organisationen aufgerufen: Mit dabei waren unter anderem ver.di, Omas gegen Rechts, Amnesty International und die Seebrücke Freiburg. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich. Mehr dazu:

Mit besonderer Spannung können wir die Verhandlungen in Baden-Württemberg verfolgen. Denn hier ist "nach der Bundestagswahl" auch "vor der Landtagswahl". Und es stelle sich die Fragen: Was heißt das für Grün-Schwarz im Land? Bleibt die Regierung stabil? Wer kann von Regierungsverantwortung im Bund profitieren? Wer von einer Rolle in der Opposition? SWR-Landespolitikredakteur Henning Otte hat sich Anfang Februar diese Fragen näher angeschaut :

Der Bund bestellt, Länder und Kommunen bezahlen? Oft ist gar nicht so klar, wer zuständig ist. Wir erklären Föderalismus am Beispiel von Deutschlandticket, Bildung und Migration.

Bund, Land, Kreis, Kommune - die Aufgaben sind in Deutschland auf mehrere Schultern verteilt. Wer für was zuständig ist, ist nicht immer leicht zu durchschauen. Anhand der Beispiele Deutschlandticket, Bildung und Migration haben wir uns die Aufgabenverteilung genau angeschaut und einen Politikwissenschaftler gefragt, welche Vor- und Nachteile diese Rollenverteilung hat :

Warum gibt es Wahlkreise - und wie werden sie aufgeteilt?

In Baden-Württemberg gibt es bei der Bundestagswahl 38 Wahlkreise. In ganz Deutschland sind es 299. Diese Einteilung soll helfen, die Wahl zu organisieren. Ein Wahlkreis soll ein zusammenhängendes Gebiet bilden und sich nach den Grenzen von Gemeinden, Kreisen und kreisfreien Städten richten. Seine Größe orientiert sich an der Zahl der Menschen, die in dem Wahlkreis leben. Alle Kreise sollen ungefähr die gleiche Anzahl an Menschen umfassen. Aus diesem Grund sind Wahlkreise in dicht besiedelten Gebieten kleiner und in dünn besiedelten Regionen deutlich größer. Laut der Bundeswahlleiterin leben in Deutschland durchschnittlich 240.320 Menschen in einem Wahlkreis. Weicht ihre Zahl zu sehr von diesem Schnitt ab - mehr als 25 Prozent - muss der Wahlkreis neu zugeschnitten werden.