17:55 Uhr

CDU-Kandidat Oppelt scheitert knapp: "Ich bin der 631."

In 23 Wahlkreisen in Deutschland kommt der Gewinner oder die Gewinnerin nicht in den Bundestag. Moritz Oppelt (CDU) scheiterte im Wahlkreis Rhein-Neckar so knapp wie sonst keiner. Nach eigener Aussage ist er "der 631. Abgeordnete" - doch den gibt es gar nicht, denn der neue Bundestag hat durch die Wahlrechtsreform bekanntlich nur noch 630 Sitze. Der Wahlkreis Rhein-Neckar - der, den Moritz Oppelt bereits 2021 für sich entscheiden konnte - befindet sich am Rand des christdemokratischen Kernlands. Hier punkten die Kandidatinnen und Kandidaten nicht mehr ganz so souverän wie im Rest des Landes. Oppelt erreichte 34,4 Prozent der Erststimmen. Zu wenig. Er ist raus aus dem Deutschen Bundestag. Wie Oppelt darauf reagiert: