So hat mein Wahlkreis bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 gewählt.

Bundestagswahl 2025 - Ergebnisse der Wahlkreise in Baden-Württemberg

7:47 Uhr

Bei der Mannheimer CDU lag große Hoffnung auf ihrer Kandidatin Melis Sekmen. Mittlerweile steht fest: Trotz gewonnenem Wahlkreis mit 24,7 Prozent der Stimmen schafft sie es nicht in den Bundestag. Die ehemalige Grünen-Politikerin gewann 2019 in der Mannheimer Kommunalwahl die meisten Stimmen, 2021 zog sie für die Grünen in den Deutschen Bundestag ein. Im vergangenen Jahr gab Sekmen dann bekannt, mit sofortiger Wirkung bei den Grünen auszutreten und der CDU beizutreten. Der politische Wechsel hatte zuletzt ein großes öffentliches Echo ausgelöst.