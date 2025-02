Bundestagswahl 2025: Wer sind die Direktkandidaten in Baden-Württemberg?

Wer kandidiert in meinem Wahlkreis um ein Bundestagsmandat? Eine Übersicht aller Direktkandidatinnen und -kandidaten für die Bundestagswahl 2025 in Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg gibt es 38 Wahlkreise. Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten oder eine Kandidatin direkt im jeweiligen Wahlkreis.

Bei der vergangenen Bundestagswahl war klar: Wer den Wahlkreis gewonnen hat, zieht automatisch in den Bundestag in Berlin ein. Das ist bei dieser Wahl nicht mehr so. Nach der Wahlrechtsreform bedeutet ein Stimmensieg im Wahlkreis nicht mehr automatisch, dass der entsprechende Kandidat oder die Kandidatin auch wirklich in den Bundestag einzieht. Denn das Ergebnis der Zweitstimmen muss das Ergebnis der Erststimmen decken. Ausführliche Informationen dazu gibt es hier:

FAQ zur Wahlrechtsreform: Diese Folgen hat ein kleinerer Bundestag für die Wahl

In Baden-Württemberg bewerben sich 526 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar. Bei der Bundestagswahl 2021 seien es 747 gewesen, so Landeswahlleiterin Cornelia Nesch. Von den 526 Bewerbern kandidieren demnach 132 nur in einem Wahlkreis, 181 nur auf einer Landesliste und 213 sowohl in einem Wahlkreis als auch auf einer Landesliste.

33 der 38 Wahkreise in Baden-Württemberg wurden bei der Bundestagswahl 2021 von Kandidatinnen und Kandidaten der CDU gewonnen. Vier Wahlkreise konnten die Grünen für sich entscheiden (Stuttgart I, Karlsruhe-Stadt, Heidelberg, Freiburg). In Mannheim gewann die SPD.