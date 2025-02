Der Wahlkreis Göppingen entspricht dem Landkreis mit Städten wie Göppingen, Geislingen an der Steige, Eislingen an der Fils und Ebersbach an der Fils. Am Rande der Schwäbischen Alb gelegen, ist die Gegend auch durch die Staufer bekannt, einem Adelsgeschlecht, aus dem Herzöge, Könige und Kaiser hervorgingen. Außerdem hat die Firma Märklin ihren Sitz in Göppingen, die für ihre Modellbahnen weltberühmt ist.

Politisch ist der Wahlkreis Göppingen der CDU treu, seit 1949 haben ihre Kandidaten dort das Direktmandat geholt, seit 2013 Hermann Färber. Er tritt auch 2025 wieder an. Ein Wechsel zeichnet sich bei der SPD ab. Franziska Blessing bewirbt sich um die Nachfolge der Pflegeexpertin Heike Baehrens, die davor dreimal für Göppingen in den Bundestag gewählt wurde. Für die Grünen tritt Moritz Franz-Gerstein an, für die FDP Anna Ortwein, für die AfD Hans-Jürgen Goßner und für die Linke Sabine Schapke.