Franziska Brantner ist seit November Co-Parteichefin von Bündnis 90/Die Grünen. Sie gehört dem Realo-Flügel ihrer Partei an. Die promovierte Politikwissenschaftlerin wurde in Lörrach geboren und ist in Neuenburg am Rhein aufgewachsen.

Sie engagiert sich für Europa, Menschen- und Frauenrechte, saß von 2009 bis 2013 im Europaparlament und ist seitdem Mitglied des Bundestags.

Franziska Brantner ist 46 Jahre alte und hat eine gemeinsame Tochter mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, mit dem sie bis 2013 liiert war.