Durch die vorgezogene Bundestagswahl ist der Zeitraum für die Briefwahl besonders knapp. In vielen Orten in Baden-Württemberg kann man daher jetzt schon abstimmen.

Viele Gemeinden verschicken seit Tagen die beantragten Briefwahlunterlagen. Man muss aber nicht auf die Post warten, sondern kann direkt in die Briefwahlbüros der zuständigen Gemeinde gehen - jede der 1.101 Kommunen im Land stellt laut der Landeswahlleiterin solch ein Büro zur Verfügung. Dort kann man seine Unterlagen abholen, den Stimmzettel direkt in der Wahlkabine ausfüllen oder die zugeschickten Unterlagen abgeben. Um seine Stimme abgeben zu können, muss man die Wahlbenachrichtigung oder seinen Personalausweis mitbringen.

Warteschlange in Karlsruhe

In Karlsruhe bearbeiten rund 30 Beschäftigte der Stadt die Briefwahlunterlagen. Am Montagmorgen bildete sich bei der Öffnung des Briefwahlbüros in der Innenstadt zunächst eine Warteschlange. Eine große Nachfrage bei der Beantragung der Briefwahl gab es laut der Stadt schon online in der vergangenen Woche.

In Freiburg öffnete das Briefwahlbüro schon vergangenen Freitag. In Ulm kann man seit Samstag im Wahllokal die Briefwahl beantragen und gleich erledigen.

Azubis leiten Briefwahlbüro

Im Mannheimer Rathaus kann man seit Montag seine Stimme zur Bundestagswahl per Briefwahl abgeben. Am Montagmorgen war hier zwar keine Schlange, aber viel Betrieb. Das Briefwahllokal funktioniert gleichzeitig als "Lehrbetrieb": Mit Unterstützung von zwei erfahrenen Fachkräften leiten die Auszubildenden der Stadtverwaltung das Büro.

Generell liegt Briefwahl im Trend: Bei der Bundestagswahl 2021 wählten rund die Hälfte aller Baden-Württemberger per Brief. Experten kritisieren, dass bei der Briefwahl die Freiheit der Wahl und das Wahlgeheimnis weniger gut garantiert werden könne als in der Wahlkabine.