CDU-Landeschef Strobl rechnet mit Wimpernschlag-Finale bei Bundestagswahl

Wer gewinnt am 26. September die Bundestagswahl? Der baden-württembergische CDU-Landesvorsitzende Strobl rechnet mit einem knappen Ergebnis. Zielmarken für seine CDU will er aber nicht nennen.

In den Umfragen sieht es für CDU/CSU mit Kanzlerkandidat Armin Laschet nicht gut aus: Die Christdemokraten laufen wenige Tage vor der Bundestagswahl nach wie vor mit einem Rückstand hinter der SPD her. Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend käme die Union auf 22 Prozent, wenn heute schon Bundestagswahl wäre. Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz würde demnach mit vier Prozentpunkten Vorsprung und 26 Prozent die Bundestagswahl gewinnen. Aber noch sind das alles Umfragen.

Strobl sieht einen Umschwung nach Triellen im Fernsehen

Wohl auch deshalb hat der baden-württembergische CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl die Hoffnung auf einen Unionssieg noch nicht aufgegeben. Die Trielle der Kanzlerkandidaten im Fernsehen hätten einen Umschwung eingeleitet, zeigte sich Strobl überzeugt. Mehr als ein Drittel der Wählerinnen und Wähler sei noch unentschieden, es lohne sich also bis zum letzten Tag zu kämpfen, sagte der CDU-Bundesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur.

"Das wird freilich ein knappes Rennen, ein Wimpernschlag-Finale."

Scharfe Kritik an der SPD

"Armin Laschet ist unser Kanzlerkandidat und er soll der nächste Bundeskanzler Deutschlands werden", sagte Strobl, der sich damals als erster öffentlich aus der CDU-Führung für Laschet und gegen CSU-Chef Markus Söder ausgesprochen hatte. Laschet könne führen und zusammenführen und sei ein "absoluter Teamplayer", lobte der CDU-Vize. Hinter Laschet stehe eine breite Union, zudem habe die Union ein hervorragendes Zukunftsteam, unter anderem mit dem Klimaexperten Andreas Jung und Friedrich Merz, so Strobl. Deutliche Kritik sendet Strobl in Richtung SPD und deren Kandidaten Scholz: "Bei der Union müssen wir unsere Mannschaft jedenfalls nicht verstecken wie die Sozis ihre linke Truppe in ihrem trojanischen Pferd Scholz."

Strobl: Bundestagswahl wird Richtungswahl

Strobl sieht in der Bundestagswahl eine Richtungsentscheidung. Es gehe darum, ob Deutschland stark aus der Corona-Krise komme und zukunftsfähig in die 20er Jahre starte. "Oder ob Deutschland in Regelungswut, Verboten, höheren Steuern und Stillstand erstarrt - das ist der Weg der Roten und Grünen", sagte Strobl, der in Baden-Württemberg als Juniorpartner zusammen mit den Grünen regiert. Der CDU-Landeschef warnte erneut eindringlich vor einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken. "Rot-Rot-Grün wäre Gift für den Aufschwung in Deutschland."

Kein genaues Wahlziel für die CDU

Anders als bei früheren Bundestagswahlen will sich Strobl diesmal nicht auf genaue Wahlziele für die Landes-CDU festlegen. Zuletzt hatte er lediglich erklärt: "Wir wollen aus Baden-Württemberg wieder ein überproportional gutes Ergebnis beitragen." Allerdings droht auch der Landes-CDU ein Desaster, wenn die Umfragen sich bewahrheiten. Die bisherige Untergrenze für die baden-württembergische CDU bei einer Bundestagswahl liegt bei 34,4 Prozent vor vier Jahren. Derzeit liegt die Union im Bund aber in den Umfragen im Schnitt bei 22 Prozent. In der Regel schafft die Landes-CDU zwei bis vier Prozentpunkte mehr als im Bundesschnitt. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat dagegen das Ziel ausgegeben: Mehr als 30 Prozent für die CDU in Baden-Württemberg und alle 38 Direktmandate.

Noch zwei Wahlkampfauftritte von Laschet in BW

Die Parteien sind im Wahlkampf-Endspurt. Noch haben sie eine Woche Zeit, die Menschen von ihren Wahlprogrammen und ihren Kandidatinnen und Kandidaten zu überzeugen. CDU-Kanzlerkandidat Laschet kommt nach Angaben von Strobl noch zweimal nach Baden-Württemberg. Am Mittwochnachmittag (22.9.) tritt Laschet in Rottenburg (Kreis Tübingen) auf, am Donnerstag (23.9.) dann noch in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis).