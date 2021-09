Zweite Hochrechnung BTW: SPD im Bund weiter knapp vor der Union - Grüne liegen vor FDP

Bei der Bundestagswahl liegen Union und SPD laut zweiter Hochrechnung von Infratest dimap Kopf an Kopf. Die Grünen wurden demnach drittstärkste Kraft. In Baden-Württemberg liegt die CDU laut Hochrechnung vorne.

SPD und Union liegen laut zweiter Hochrechnung von Infratest dimap bei der Bundestagswahl im Bund Kopf an Kopf. Die SPD ist demnach mit 24,9 Prozent stärkste Kraft, CDU/CSU erreichen 24,7 Prozent. Die Grünen werden laut Hochrechnung von 19:14 Uhr mit 14,6 Prozent drittstärkste Kraft. Die AfD liegt bei 11,1, die FDP bei 11,7 Prozent. Die Linke erreicht laut Hochrechnung 5,0 Prozent und muss um den Einzug in den Bundestag bangen.

Alle Entwicklungen zur Wahl im Bund und in Baden-Württemberg erfahren Sie in unserem Live-Ticker:

CDU und CSU haben damit laut zweiter Hochrechnung gegenüber der letzten Bundestagswahl im Bund 8,2 Prozentpunkte verloren, die SPD 4,4 Prozentpunkte gewonnen. Die Grünen verzeichnen mit plus 5,7 Prozentpunkten die größten Gewinne aller Parteien. Die AfD fährt mit minus 1,5 Prozentpunkten leichte Verluste ein, die FDP hat sich mit plus 1,0 Prozentpunkten etwas verbessert. Die Linke erleidet mit minus 4,2 Prozentpunkten im Bund schwere Verluste.

CDU in Baden-Württemberg laut Hochrechnung stärkste Kraft - SPD vor Grünen

In Baden-Württemberg wurde die CDU laut erster Hochrechnung mit 26,4 Prozent stärkste Kraft - mit minus 8,0 Prozentpunkten erlitt sie allerdings schwere Verluste. Die größten Zugewinne holte die SPD (plus 4,1 Prozentpunkte), sie erreichte 20,5 Prozent. Damit liegen die Sozialdemokraten noch vor den Grünen (17,0 Prozent), die 3,5 Prozentpunkte mehr holten als 2017. Das drittbeste Ergebnis im Land holte die FDP mit 15,1 Prozent (plus 2,4). Die AfD erhielt laut Hochrechnung 10,2 Prozent der Wählerstimmen (minus 2,0), die Linke 3,0 (minus 3,4).

Bundestagswahl im Überblick

Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl soll in der Nacht zum Montag vorliegen. Alle wichtigen Infos und Details zur Bundestagswahl können Sie bei uns im Web, in der App und auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen. In Baden-Württemberg waren 24 Parteien zur diesjährigen Bundestagswahl zugelassen. Landesweit traten 747 Kandidierende an. Auf den Ergebnisseiten des SWR Wahlergebnisportals gibt es Hochrechnungen, einen Koalitionsrechner und im Laufe des Abends die Ergebnisse aus Ihrem Ort und Wahlkreis.