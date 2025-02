Zentral für Integration: So lernen jugendliche Migranten Deutsch für Ausbildung und Beruf

Viele der Flüchtlinge in Deutschland sind Kinder und Jugendliche. Damit die Integration klappt, müssen sie Deutsch lernen. Eine große Herausforderung für das Bildungssystem.

"Was kann man in Ludwigsburg besichtigen", fragt Lehrer Georgios Raptis. "Schlossplatz", antwortet Schüler Mohammad. Die Klasse korrigiert ihn: Der Schlossplatz ist in Stuttgart. Mohammad, Jumagul und Jawadullah sind Schüler einer sogenannten VABO-Klasse im Landkreis Ludwigsburg. Die Abkürzung steht für Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit dem Schwerpunkt Deutsch zu lernen. Die VABO-Klassen sind ein zentraler Baustein für die Integration der Jugendlichen.

"Ohne die Schule hätte ich nicht so gut Deutsch gelernt"

"Der Besuch der VABO-Klasse war die beste Entscheidung, denn ohne die Schule hätte ich nicht so gut Deutsch gelernt", sagt Fahad Tahir im Rückblick. Der junge Mann kam vor sechs Jahren aus Pakistan nach Deutschland. "Ich kenne Leute, die länger da sind und die nicht so gut Deutsch können, weil sie nicht in der Schule waren", erklärt Tahir. "Ich war damals schulpflichtig und ich musste in die Schule gehen und da habe ich sehr gut Deutsch gelernt." Fahad hatte günstige Voraussetzungen. Er konnte bereits Englisch und er kannte das lateinische Alphabet. "Das hat mir sehr geholfen."

Eine enorme Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer sind die großen Unterschiede zwischen den Jugendlichen. Manche Jugendliche hatten noch nie zuvor eine Schule besucht. "Viele Schüler können sehr gut sprechen, dafür aber nicht schreiben. Das sind eher die Schüler aus Afghanistan oder Syrien. Die europäischen Schüler können super schreiben, verstehen die Grammatik besser, können aber nicht so gut sprechen", beschreibt Georgios Raptis die Situation.

Große Unterschiede bei Sprachkenntnissen als Herausforderung

Die Klassen bestehen meist aus 18 Schülerinnen und Schülern. Wegen der großen Unterschiede unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer an der Erich-Bracher-Schule die Klassen teilweise im Tandemunterricht mit zwei Lehrern. "Da können wir besser auf die Schüler eingehen", sagt Georgios Raptis. In der Erich-Bracher-Schule gibt es drei VABO-Klassen. In einer Klasse sind Jugendliche, die das Alphabet erlernen müssen, eine andere Klasse strebt das Deutschniveau A1 an, die dritte Klasse das Niveau A2 oder B1.

Sprachniveau A1, A2 A1: Der Schüler kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen. Er kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. A2: Der Schüler kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen, zum Beispiel Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung. Er kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. (Quelle: Nach Infos des Goethe-Instituts)

Die Nachfrage für die VABO-Sprachförderklassen sei sehr groß, sagt der geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schulen des Landkreises Oliver Schmider. Derzeit seien 550 Schülerinnen und Schüler in diesen Sprachförderklassen. Man habe alle Hände voll zu tun. Die Zahl der Klassen sei in den letzten zwei Jahren von zehn auf 30 gestiegen. Für die Lehrkräfte sei das mit großen Anstrengungen verbunden.

Schulleiter: Kapazitäten für enge Begleitung sind ausgereizt

Noch könne man die Situation handhaben. Allerdings könnten die Jugendlichen nicht mehr so eng begleitet werden. Ein Jugendlicher, der mit 15, 16 Jahren alleine nach Deutschland komme, brauche mindestens fünf, sechs, sieben Jahre enge Begleitung in allen Fragen des Alltags, erklärt Schmider. "Das müssen wir gewährleisten und da sind die Kapazitäten ausgereizt."

Bildung, Bund und Länder Schulische und überwiegend auch hochschulische Bildung ist Ländersache. Die Länder koordinieren sich zu diesen Politikfeldern in der Ständigen Konferenz der Kultusminister, kurz Kultusministerkonferenz (KMK). Der Bund, vertreten durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, ist ständiger Gast in Bildungs- und Wissenschaftsministerkonferenz der Kultusministerkonferenz. (...) Die beschriebene Aufgabentrennung im Bereich der Bildung bedeutet jedoch nicht, dass Bund und Ländern die Kooperation verboten wäre. Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dürfen sie zusammenarbeiten und tun dies auch. (Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung)

Schmider geht davon aus, dass der Zuzug künftig nachlässt. Die politische Diskussion lasse das vermuten. "Wir merken in den letzten Monaten, dass die Frequenz ein wenig abnimmt."

Asylanträge: Altersgruppen Die Mehrheit der Antragsteller in Deutschland im vergangenen Jahr war jünger als 30 Jahre (gut 72 Prozent). Eine große Gruppe bildeten Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren (knapp 31 Prozent), danach kamen Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren (knapp 22 Prozent). 34.200 Anträge wurden für Kinder unter vier Jahren gestellt (15 Prozent). Gut zwei Drittel der Asylsuchenden waren männlich. (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)

VABO-Klasse als Chance für Praktikum und Ausbildung

Fahad Tahir bot die VABO-Klasse die Chance für ein Praktikum in einem Lebensmittel-Supermarkt. Nach der Schule hatte Fahad Tahir dort eine Ausbildung begonnen. Seit einem Jahr ist er mit seiner Ausbildung fertig. Der 23-Jährige ist glücklich mit seinem Job und hat sich Ziele gesetzt. "Das Arbeitsklima hier ist wunderbar. Ich will weiterarbeiten und aufsteigen." Abteilungsleiter, stellvertretender Marktleiter, Marktleiter. "Ich habe hier sehr gute Chancen", sagt Tahir.