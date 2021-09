Wer kommt, wer bleibt? Die Ergebnisse der Bundestagswahl für BW-Politikerinnen und -Politiker

Wie fallen die Ergebnisse der Bundestagswahl für die bekannten Gesichter aus Baden-Württemberg aus, etwa Saskia Esken oder Wolfgang Schäuble? Das zeigen die vorläufigen Ergebnisse.

Bei der Bundestagswahl hat die CDU auch in Baden-Württemberg deutlich verloren. Die Partei fällt auf ein Rekordtief von 24,8 Prozent der Stimmen im Land. Das entspricht einem Minus von 9,6 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2017. Der Verlust zeigt sich auch bei den Direktmandaten in Baden-Württemberg. 2017 hatte die CDU noch alle 38 Direktmandate im Land gewonnen. Bei dieser Wahl sind es noch 33. Vier Direktmandate verlor die BW-CDU an die Grünen, eines an die SPD.

Ein Direktkandidat überzeugte besonders

Strahlender Sieger bei den Grünen in Baden-Württemberg ist Cem Özdemir mit fulminanten 40 Prozent im Wahlkreis Stuttgart I. Kein Direktkandidat im Land hat bei der Bundestagswahl so viele Erststimmen geholt wie der 55 Jahre alte Ex-Parteichef. Auf Platz zwei folgt Roderich Kiesewetter, der als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Aalen-Heidenheim 37 Prozent der Stimmen bekam.

Erstmals Direktmandate für Grüne in Karlsruhe und Freiburg

Wie Özdemir jagt Franziska Brantner (42) der CDU ein Direktmandat ab. Die Spitzenkandidatin der BW-Grünen gewinnt in Heidelberg. Auch in Freiburg und Karlsruhe liegen zwei junge grüne Frauen vorne. Ein historisches Ereignis in Karlsruhe: Ganze dreizehn Mal ging der Wahlkreis Karlsruhe (Stadt) in der Geschichte der Bundesrepublik an die CDU, sechs Mal an die SPD und noch nie an die Grünen. Auch im Wahlkreis Freiburg hat Chantal Kopf erstmals bei einer Bundestagswahl das Direktmandat für die Grünen geholt. Nach dem vorläufigen Ergebnis bekam sie 28,8 Prozent der Stimmen. Überraschend dicht auf den Fersen war ihr die SPD-Kandidatin Julia Söhne: Sie kam auf 26,3 Prozent. Das einzige SPD-Direktmandat im Land erringt Isabel Cademartori in Mannheim.

Kann Schäuble Bundestagspräsident bleiben?

Der CDU-Altvordere Wolfgang Schäuble muss um seinen Posten als Bundestagspräsident bangen. Denn üblicherweise stellt die stärkste Fraktion im Bundestag den Präsidenten: Das ist nun die SPD. Wahrscheinlich ist, dass Schäuble Vize-Präsident des Bundestages werden wird. Auch in seinem Wahlkreis muss er Federn lassen. Nach 48,1 Prozent vor vier Jahren gewinnt Schäuble seinen Heimatkreis Offenburg nur noch mit 34,9 Prozent. Der promovierte Jurist ist seit fast 50 Jahren im Bundestag.

Wolfgang Schäuble ist seit 2017 Bundestagspräsident. dpa Bildfunk picture alliance/dpa /Kay Nietfeld

Kein Direktmandat für Alice Weidel

Trotz landesweit schwerer Verluste setzt sich die CDU in den Wahlkreisen in Heilbronn-Franken - wie seit Jahren - durch. Und auch in der Region Bodensee-Oberschwaben gewinnt die CDU in allen Wahlkreisen die Direktmandate. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl jedoch mit erheblichen Verlusten. Andreas Jung (46), CDU-Landesgruppenchef und Klimaexperte in Laschets Team, gewinnt zwar, büßt aber zehn Punkte in Konstanz ein. Auf der CDU-Wahlparty in Konstanz zeigte er sich nach ersten Prognosen enttäuscht von dem Ergebnis für seine Partei.

Auch im Wahlkreis Bodensee geht das Direktmandat an die CDU, und zwar mit 30,4 Prozent an Volker Mayer-Lay. Die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, unterliegt ihm deutlich - mit 9,2 Prozent der Erststimmen landet sie nach SPD, Grüne und FDP auf Platz 5. Als Erstplatzierte der AfD-Landesliste kann Weidel allerdings erneut in den Bundestag einziehen.

Esken zieht über Landesliste in den Bundestag ein

SPD-Bundeschefin Saskia Esken könnte bei einer Regierungsübernahme in ein Kabinett von Olaf Scholz eintreten. In ihrem Wahlkreis Calw-Freudenstadt unterliegt sie aber mit 17,2 Prozent dem CDU-Kandidaten Klaus Mack (33,8 Prozent) deutlich. Die 60-jährige Parteilinke zieht über die Landesliste in den Bundestag ein.

Annette Widmann-Mauz gewinnt in Tübingen

Annette Widmann-Mauz (CDU), derzeitig Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration, hat sich in ihrem Wahlkreis in Tübingen mit 27 Prozent der Erststimmen gegen Chris Kühn (Grüne) mit 25,7 Prozent durchgesetzt. Damit gewinnt Widmann-Mauz erneut gegen den Grünen-Politiker, diesmal jedoch mit deutlich weniger Abstand als noch 2017. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren hatte sich die CDU-Politikerin noch mit 35,7 Prozent gegen Kühn (19,1 Prozent) durchgesetzt.

Ich freue mich riesig, dass ich meinen Wahlkreis Tübingen-Hechingen zum 6. Mal in Filge direkt im Dt. Bundestag vertreten darf! Vielen Dank an alle Wählerinnen und Wähler und mein fantastisches Team für die große Unterstützung!😊 @CDU @frauenunion #wegenmorgen

Johannes Kretschmann verliert gegen Bareiß

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß holte sich im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen erneut das Direktmandat - nach dem vorläufigen Endergebnis mit 30,1 Prozent der Stimmen. Bei vorherigen Wahlen erzielte der Wirtschafts-Staatssekretär deutlich höhere Wahlergebnisse.

Thomas Bareiß ist seit 2005 Bundestagsabgeordneter. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Einer von Bareiß' Konkurrenten war der Grünen-Kandidat Johannes Kretschmann. Er landete nach Robin Mesarosch von der SPD (18,3 Prozent) mit 16,9 Prozent der Stimmen auf Platz 3. Er habe sich mehr erhofft und sei sehr enttäuscht über das Ergebnis, so der Sohn von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im SWR.

Einziger diverser Direktkandidat bundesweit

Der nach eigenen Angaben wohl bundesweit einzige diverse Direktkandidat bei der Bundestagswahl, Heinrich Alexandra Hermann (Linke), errang in seinem Wahlkreis Schwarzwald-Baar nur 2,3 Prozent der Erststimmen. Hermann hatte vor der Wahl angekündigt, gegen Diskriminierung kämpfen zu wollen. Das Direktmandat im Wahlkreis holte Thorsten Frei für die CDU mit 36,5 Prozent.

Das vorläufige Ergebnis der Zweitstimmen in BW

Das vorläufige Ergebnis vom frühen Montagmorgen zeigt die CDU Baden-Württemberg in einem Rekordtief von 24,8 Prozent - in Wählerstimmen betrachtet bedeutet das einen Verlust von 580.000 Stimmen. Die SPD in Baden-Württemberg wird im Sog von Olaf Scholz nach oben gezogen und landet bei 21,6 Prozent. Sie schafft mit 5,2 Punkten den größten Zugewinn. Fast 300.000 Stimmen mehr als 2017 greifen die Sozialdemokraten ab. Die Grünen könnten eigentlich glücklich sein mit ihren 17,2 Prozent. Das sind 3,7 Punkte mehr als vor vier Jahren und das beste Resultat überhaupt. Die Grünen holen 210.000 Stimmen mehr als vor vier Jahren. Aber Platz drei war nicht das Ziel, sondern Rang eins. Die FDP kämpft sich in ihrem Stammland auf 15,3 Prozent hoch, nach 12,7 Prozent vor vier Jahren. Die AfD ist künftig nur noch fünftstärkste Kraft im Bundestag, da ändert auch das Ergebnis in Baden-Württemberg nichts dran. Die AfD im Land büßt 2,6 Punkte ein und landet bei 9,6 Prozent - das ist noch schwächer als im Bund. Die Linke rutscht erheblich ab und liegt nur noch bei 3,3 Prozent.

Partei "Die Basis" mit nur 1,9 Prozent

Die neue Partei "Die Basis" wollte die Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen zu sich ziehen, was aber selbst in Baden-Württemberg - dem Ausgangspunkt der "Querdenker" - nur begrenzt gelingt. Die Partei kommt im Land auf 1,9 Prozent, das sind knapp 115.000 Stimmen. Die Freien Wähler mit ihrem Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger schaffen in Baden-Württemberg nur 1,7 Prozent. Aiwanger, der in Bayern mit der CSU regiert, hatte sich zuletzt auch als Impfgegner profiliert.