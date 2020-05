Nachdem sich in einem Schlachtbetrieb in Birkenfeld bei Pforzheim Hunderte Mitarbeiter mit Corona infiziert haben, hat sich am Mittwoch der Bundestag in Berlin mit dem Thema beschäftigt. Die Abgeordneten debattierten über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiter.

