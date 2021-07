per Mail teilen

Laut des Entwurfs des Bundesgesundheitsministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll die Corona-Testpflicht für Reise-Rückkehrer ab dem 1. August gelten. Einreisen darf ab Sonntag nur, wer vollständig

gegen Corona geimpft, genesen oder negativ getestet ist.

Noch stimmen die verschiedenen Bundesministerien die letzten Einzelheiten ab, aber die wichtigsten Eckpunkte sind schon bekannt. Die vorgesehene generelle Testpflicht bei Einreisen nach Deutschland soll nun offenbar doch bereits ab dem 1. August gelten. Darüber hinaus teilt die Bundesregierung andere Länder künftig nur noch in zwei Kategorien ein: Hochrisiko-Gebiete und Virusvarianten-Gebiete.

Testpflicht auch im Zug oder Auto nötig - falls nicht geimpft oder genesen

Für alle Reisenden ab 12 Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind, gilt ab Sonntag also eine Testpflicht. Bisher mussten nur Flugreisende vor Abflug einen negativen Test vorlegen, das ist dann auch im Zug oder im Auto nötig. Ein Antigen-Test ist dafür ausreichend. Kontrollieren sollen das Airline-Mitarbeiter, Zugbegleiter und Bundespolizisten.

Nur stichpunktartige Kontrollen möglich

Andreas Rosskopf von der Gewerkschaft der Polizei gibt allerdings zu bedenken, dass Kontrollen bei einer 3.800 Kilometer langen Grenze, zahlreichen Bahnhöfen und Flughäfen nur zum Teil möglich seien. "Eine flächendeckende, lückenlose Kontrolle ist aus diesem Grund nicht möglich. Da sind wir personell als Bundespolizei, aber auch infrastrukturell gar nicht aufgestellt. Stichpunktartige Kontrollen sind jederzeit durchaus möglich." Außerdem können die Gesundheitsämter wie bisher nach der Einreise nach Test, Impfung oder den Nachweis einer überstandenen Corona-Erkrankung fragen.

Einfachere Einteilung von Risikogebieten

Auch die Einteilung von Risikogebieten soll in Zukunft einfacher werden: Hochrisiko-Gebiete sind Länder, in denen die Inzidenz deutlich über 100 liegt, die Krankenhäuser voll sind und es nur wenige Tests gibt. Bislang lag die Grenze für ein Hochrisiko-Gebiet bei einer Inzidenz von 200. Für Reisende aus einem Hochrisiko-Gebiet gilt: Geimpfte und Genesene können problemlos nach Deutschland einreisen. Alle anderen müssen zehn Tage in Quarantäne. Eine Frei-Testung mit PCR-Test ist nach fünf Tagen möglich. Für Kinder unter 12 endet die Quarantäne nach fünf Tagen automatisch.

Wer aus einem Gebiet mit besorgniserregenden Virusvarianten kommt, muss auf jeden Fall für zwei Wochen in Quarantäne und alle müssen einen Test vorlegen - auch Geimpfte und Genesene. Aktuell zählen zum Beispiel Südafrika und Brasilien zu Virusvarianten-Gebieten.

Kretschmann befürwortet Testpflicht für Reiserückkehrer

Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte sich in den vergangenen Tagen für eine Testpflicht stark gemacht. Machte aber deutlich, dass das eine Entscheidung des Bundes sei:

FDP: Tourismusbranche erfährt weiteren Nackenschlag

Kritik kommt dagegen von der FDP: Marcel Klinge ist der tourismuspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, er lehnt eine Testpflicht ab. "Viele Menschen werden jetzt überlegen, wenn sie noch keinen Urlaub gebucht haben, ob sie überhaupt das Land verlassen und auch diejenigen, die jetzt gerade schon im wohlverdienten Urlaub sind, die werden gar nicht wissen, wie komme ich jetzt wieder zurück. Also eine Testpflicht verunsichert viele Menschen und sorgt am Ende dafür, dass die Tourismusbranche einen weiteren Nackenschlag erfährt."

Neue Einreiseregeln sollen ab Sonntag gelten

Die neuen Einreiseregeln sollen ab Sonntag und bis Ende des Jahres gelten. Noch sind einige rechtliche Fragen offen, so müssen Bundestag und Bundesrat möglicherweise zustimmen, dass das Infektionsschutzgesetz entsprechend geändert wird. Nach Einschätzung von Rechtspolitikern der Koalition ist das auch noch nachträglich möglich. Im Gespräch ist eine Sondersitzung des Bundestages Ende August oder Anfang September.