Der Bundesrat hat am Freitag für Erleichterungen für Corona-Geimpfte gestimmt. Baden-Württemberg trägt das mit und will kommende Woche zudem über Öffnungen entscheiden.

Für vollständig Geimpfte und von Covid-19 Genesene werden die Corona-Regeln gelockert. Einen Tag nach der Zustimmung durch den Bundestag passierte die entsprechende Verordnung am Freitag auch den Bundesrat. Baden-Württemberg hat bereits angekündigt, den Beschluss mittragen zu wollen. Sollten dafür Änderungen in den Regelungen des Landes nötig sein, sollen diese in der kommenden Woche angepasst werden.



Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Wer den vollen Impfschutz hat oder genesen ist, soll demnach künftig negativ Getesteten gleichgestellt sein. Als genesen gelten Menschen, wenn die Infektion nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt. Als vollständig geimpft gelten Menschen 15 Tage nach ihrer zweiten Impfung. Shoppen, Friseur- und Museumsbesuch sind dann ohne Schnelltest möglich. Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und strenge Quarantäneregeln gelten für Geimpfte oder Genesene nicht mehr.

Bei Treffen mit Ungeimpften im Familien- oder Freundeskreis zählen sie künftig nicht dazu. Die Abstands- und Maskenpflicht bleibt aber für alle erhalten.

So berichtete SWR Aktuell am 6. Mai über die geplanten Lockerungen für Geimpfte und Genesene:



Baden-Württemberg plant Öffnungen für alle

In Baden-Württemberg soll es bald auch Öffnungen für alle geben. Das will die Landesregierung aber erst in der kommenden Woche entscheiden. Zum einen will sie vor den Pfingstferien Klarheit schaffen, ob und wohin man reisen kann.

Zum anderen plant sie kontrollierte und schrittweise Öffnungen, beispielsweise von Biergärten oder Caféterrassen in einem ersten Schritt, oder auch von Geschäften oder Hotels. Voraussetzung sind stabil niedrige Infektionszahlen, das heißt, die Sieben-Tage-Inzidenz muss in einer Region an fünf Tagen in Folge unter 100 liegen.