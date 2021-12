Bundespreis für ökologisches Design: Drei Preisträger aus dem Land

Drei Projekte aus Baden-Württemberg haben am Montag den Bundespreis Ecodesign erhalten: In Papier verpacktes Pulver, das mit etwas Wasser zu flüssigem Shampoo wird. Ein zur Hälfte aus wiederverwendeten Materialien hergestelltes Bergseil und ein Schulgebäude in Aalen (Ostalbkreis), das am Ende des Jahres mindestens genauso viel Energie erzeugt wie es verbraucht hat. Das Null-Energie-Gebäude ist ein Gemeinschaftsprojekt des Architekturbüros LIEBEL/ARCHITEKTEN aus Aalen und Transsolar Energietechnik mit Sitz in Stuttgart. Ebenfalls aus der Landeshauptstadt stammt das Shampoopulver von CareTwice, das recyclete Bergseil kommt vom Unternehmen Edelrid aus Isny (Landkreis Ravensburg) im Allgäu. Seit 2012 verleihen Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Design Zentrum Berlin die Auszeichnung für ökologisches Design in den Kategorien Produkt, Service, Konzept und Nachwuchs an insgesamt zehn Projekte, die "Gestaltung, Ökologie und Nutzwert optimal miteinander verbinden". Ökologisches Design, so Rita Schwarzelühr-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin und Jurymitglied, bestimme darüber, ob sich ein Produkt positiv oder negativ auf die Umwelt auswirkt. "Attraktives Design, das höchste Ansprüche an Ökologie und Ästhetik vereint, ist moderner Umweltschutz." Ein Versprechen allerdings, mit dem heutzutage sehr viele Hersteller ihre Produkte bewerben. Den "inflationären Gebrauch der Begriffe 'klimaneutral' und 'klimapositiv'" sehe man daher kritisch und unterstütze Projekte in der EU und weltweit, um Greenwashing - also der falschen Behauptung, dass ein Produkt nicht umwelt- oder klimaschädlich sei - entgegenzuwirken.