Der Bundestag hat eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse beschlossen. Unter anderen soll es bundesweit Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr geben. In Baden-Württemberg ist die Regel bislang strenger.

Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung des Bundesrates, dann kann das Gesetz in Kraft treten. Das kann frühestens ab Samstag der Fall sein. Mit dem veränderten Bundesinfektionsschutzgesetz sollen einheitliche Maßnahmen in ganz Deutschland gelten, um die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen zu senken.

Was steht in der Corona-Notbremse?

In dem neuen Gesetz werden viele Bereiche genau geregelt. Die wichtigsten hier:

Es soll schärfere Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen geben. So darf man zum Beispiel zwischen 22 und 5 Uhr seine Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen, zum Beispiel zur Arbeit. Ausnahme: man darf allein Spazieren gehen oder Joggen.

Bei den Schulen gilt ein neuer Inzidenzwert, ab wann sie geschlossen werden. Das ist der Fall, wenn die Inzident den Wert 165 übersteigt. Darunter bleibt Präsenzunterricht möglich, wenn sich die Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche auf Corona testen lassen.

Für Arbeitgeber wird es Pflicht, Homeoffice anzubieten, wo es möglich ist. Wer nicht zu Hause arbeiten kann, muss vom Arbeitgeber pro Woche zwei Corona-Schnelltests angeboten bekommen.

Wie setzt Baden-Württemberg die Corona-Notbremse um?

Wie die Landesregierung die Corona-Notverordnung umsetzen wird, ist noch nicht klar. Mit der neuen Verordnung, die seit dem 19. April gilt, wurden bereits im Vorgriff viele Punkte der bundeseinheitlichen Notbremse umgesetzt. Allerdings gelten in Baden-Württemberg zum Beispiel nächtliche Ausgangsbeschränkungen schon ab 21 Uhr und nicht wie vom Bund vorgesehen ab 22 Uhr. Ob sich daran etwas ändert, wird sich wohl in den nächsten Tagen klären.

Inzidenzwert für Schulschließungen bei 165

Hier wird die Landesregierung wohl auf jeden Fall reagieren müssen. Bislang müssen Schulen in den Fernunterricht ab einem Inzidenzwert von über 200 an drei aufeinander folgenden Tagen wechseln. Jetzt soll der Grenzwert bei 165 liegen.

Lob und Kritik am Beschluss des Bundestags

Die Stuttgarter CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Maag verteidigte das Gesetz. Jetzt verpflichte man alle, diese Maßnahmen direkt umzusetzen. "Da ist kein Land dazwischen, das keine Rechtsverordnung dazwischen. Mit diesen Maßnahmen sind wir jetzt mit unserem Gesetz für alle Landkreise mit einer Inzidenz über 100 automatische verbindlich", sagte Maag.

So berichtete der SWR am Mittwoch (21.4.) über das Thema.

FDP kündigt Verfassungsbeschwerde an

Die FDP kündigte eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe an. Wir sehen die Regeln zur Ausgangssperre verfassungsrechtlich unverändert als hoch problematisch an", sagte Parteichef Christian Lindner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Der FDP-Landeschef Michael Theurer sagte, man müsse Grund- und Freiheitsrechte abwägen mit dem Gesundheitsschutz. Zumal die Wirksamkeit von Ausgangssperren absolut nicht sicher bewiesen sei.

Wie geht es weiter?

Das Sozialministerium Baden-Württemberg will am Donnerstag darüber beraten, wie die Landesregierung reagieren wird.

@5aub5aug3r Das Sozialministerium wird den Entwurf des Bundes prüfen. Erst dann können wir sagen, in welcher Form die Corona-Verordnung für Baden-Württemberg angepasst werden wird. Landesregierung BW, Twitter, 21.4.2021, 16:59 Uhr

Ebenfalls am Donnerstag wird der Bundesrat über die Notbremse debattieren und abstimmen. Frühestens am kommenden Samstag könnte das Gesetz dann in Kraft treten. Schulen in Landkreisen in Baden-Württemberg mit einer Inzidenz über 165 müssten dann ab Montag schließen.

Auswirkungen auf Tübingen

Die Corona-Notbremse bedeutet voraussichtlich das Aus für das Modellprojekt in Tübingen. Das hat die Tübinger Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz (CDU) mitgeteilt. Denn künftig sollen die Inzidenzzahlen des Landkreises als Referenzgröße für Modellversuche gelten - bislang ist der Inzidenzwert der Stadt entscheidend. Das Modellprojekt muss demnach gestoppt werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Tübingen drei Tage hintereinander über 100 liegt. Das ist bereits der Fall. In der Modellstadt konnte man bisher normal einkaufen, wenn man negativ getestet wurde oder geimpft war.