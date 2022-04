Urteil: Leiharbeiter müssen in neue Firma wechseln können

Leiharbeitsfirmen dürfen den Wechsel eines Leiharbeitnehmers in ein reguläres Arbeitsverhältnis bei einer anderen Firma nicht erschweren oder gar faktisch verhindern. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Freitag. Geklagt hatte eine Leiharbeitsfirma aus Baden-Württemberg. Zwei Leiharbeitnehmer wurden an einen Metallbau- und Schlossereibetrieb verliehen. Als der Betrieb die Leiharbeitnehmer fest einstellen wollte, verwies die Leiharbeitsfirma auf eine Vermittlungsprovision in Höhe von 14.994 Euro. Das BGH urteilte, dass die Provision unwirksam sei. Provisionen seien generell zulässig, allerdings müssen sie "angemessen" sein. Sie dürfen nicht so hoch sein, dass der Wechsel des Leiharbeiters in ein reguläres Arbeitsverhältnis erschwert oder faktisch verhindert werde. Andernfalls werde die Berufsfreiheit der Arbeitnehmer verletzt. Eine angemessene Provision müsse sich am Bruttogehalt beim neuen Arbeitgeber orientieren.