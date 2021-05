Mit Razzien in vier Bundesländern sind Ermittler gegen eine mutmaßliche rechtsextremistische Vereinigung vorgegangen. Seit den frühen Morgenstunden wurden Objekte in Bayern, Thüringen, Niedersachsen und Baden-Württemberg durchsucht, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag sagte. Tatverdächtig seien eine Frau und drei Männer. Die Verdächtigen sollen auch Verbindungen zur sogenannten Gruppe S. haben, gegen die in Stuttgart-Stammheim verhandelt wird. Festnahmen habe es bei den Durchsuchungen am Donnerstag laut Bundesanwaltschaft nicht gegeben. Es handele sich um einen Anfangsverdacht der Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Vereinigung, so ein Sprecher der Behörde. Die Gruppe soll sich "Der harte Kern" genannt haben.