Die Zentrale Handelsgesellschaft mbH ruft den Artikel "Jeden Tag" Paprikasalami in der 200g Packung zurück. Dort wurde nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) das Bakterium enterohämorrhagische E.coli (STEC) nachgewiesen. Der Artikel wurde über Filialen der Handelskette Globus unter anderem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verkauft. Die Warnung betreffe Packungen mit der Chargennummer 1104 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. Mai 2021. Laut Robert Koch-Institut (RKI) könnte der Verzehr eines von STEC betroffenen Produkts unter anderem zu Durchfall und Bauchkrämpfen führen. Das betroffene Produkt werde sofort aus dem Warenbestand genommen. Kunden, die die Wurst bereits gekauft haben, werden gebeten, diese zu entsorgen oder in den Einkaufsmarkt zurück zu bringen. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbeleg erstattet.