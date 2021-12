Omikron-Variante: Bund und Länder beraten über weitere Corona-Strategie

Die Ministerpräsidenten der Ländern beraten sich am Dienstag mit dem Bund über die Corona-Strategie. Laut einer Beschlussvorlage könnte das Auswirkungen auf Silvesterfeiern haben.

Kurz vor Weihnachten beraten Bund und Länder nun doch noch einmal am Dienstagnachmittag über Corona-Maßnahmen. Grund ist die drohende Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus und viele offene Fragen dazu: Wie gefährlich ist die Mutation? Wie schnell wird sie sich ausbreiten? Ist ein neuer Lockdown erforderlich?

Einschränkungen offenbar bereits vorgesehen

Als Reaktion auf die neue Omikron-Variante sollen die Kontakteinschränkungen auch für Genesene und Geimpfte vor allem mit Blick auf Silvester verschärft werden. Ab dem 28. Dezember sollen private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen auf maximal zehn Personen begrenzt werden, heißt es in einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Dies gelte für private Treffen im Innen- wie im Außenbereich. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres seien davon ausgeschlossen.

Keine großen Feiern zum Jahreswechsel

Silvesterpartys in großen Gruppen dürften dieses Jahr tabu sein. Clubs und Diskotheken in Innenräumen sollen geschlossen werden. In einigen Bundesländern sind sie schon seit einiger Zeit zu - auch in Baden-Württemberg. Schließungen sind nach dem letzten Bund-Länder-Beschluss von Anfang Dezember aber an den Inzidenzwert von 350 gekoppelt. Nun dürfte bundesweit erst einmal grundsätzlich die Musik ausgehen. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte am Montag im Deutschlandfunk, er sei sich sicher, dass Clubs und Diskotheken geschlossen würden.

Kliniken sollen Pandemiepläne anpassen

Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser werden laut der Beschlussvorlage für die Beratungen am Dienstag aufgefordert, ihre Pandemiepläne "umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können".

Kretschmann will rasche Informationen und Maßnahmen

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur kritisiert, er fühle sich von der neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP schlecht informiert. Er habe noch keinerlei Informationen über die Omikron-Variante vom neu eingesetzten Expertengremium der Bundesregierung erhalten, so Kretschmann. "Die Zeit drängt, deshalb erwarte ich, dass wir zügig einen Stand bekommen. Wenn man so ein Gremium einsetzt, müssen die Infos auch ankommen", sagte der Grünen-Politiker. Auch die Grünen im Bundestag seien nicht ins Bild gesetzt worden. Die Informationspolitik müsse besser werden.

"Das sind Startschwierigkeiten der neuen Bundesregierung, aber die Pandemie und ihre Dynamik mit der neuen Variante erlaubt jetzt keine Einarbeitungszeit. Das muss jetzt flutschen."

Expertenrat empfiehlt rasche und strenge Maßnahmen

Der von der neuen Bundesregierung eingesetzte Corona-Expertenrat hatte am Sonntag erstmals eine Einschätzung der Infektionslage veröffentlicht. Omikron bringe eine "neue Dimension" in das Pandemiegeschehen, heißt es in der Stellungnahme. Es gebe "Handlungsbedarf" bereits für die kommenden Tage. Boosterimpfungen alleine bewirkten keine ausreichende Eindämmung der Omikronwelle, es seien "zusätzlich" Kontaktbeschränkungen notwendig. Aufgrund des extremen Patientenaufkommens sei eine erhebliche Überlastung der Krankenhäuser zu erwarten. Selbst wenn sich alle Krankenhäuser ausschließlich auf die Versorgung von Notfällen und dringlichen Eingriffen konzentrieren würden, "wird eine qualitativ angemessene Versorgung aller Erkrankten nicht mehr möglich sein", warnten die Experten.

Lucha will Infrastruktur schützen

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) erklärte mit Blick auf die seit Montag in Baden-Württemberg geltenden Verschärfungen der Corona-Regeln: "Omikron ist eine Bedrohung, die wir seit 20 Monaten so gar nicht gekannt haben." Die Omikron-Variante des Covid-Erregers sei so ansteckend, dass Bereiche der kritischen Infrastruktur flachgelegt werden könnten, so der Minister im SWR. Das gelte für Polizei, Feuerwehr und Behörden. Deshalb müsse man jetzt vorsichtig sein und sich einschränken.

Konkrete Beschlüsse gibt es bislang nicht

Vor den Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag wird sich die grün-schwarze Landesregierung am Dienstagvormittag bei der letzten Kabinettssitzung in diesem Jahr mit neuen Corona-Maßnahmen befassen. Im Anschluss wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) die Öffentlichkeit informieren.