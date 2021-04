Der Umweltverband BUND hat am Sonntag Sylvia Pilarsky-Grosch zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die 59-Jährige war bisher Geschäftsführerin beim BUND Baden-Württemberg. Zuvor hatte die Landesdelegiertenversammlung in Bad Boll (Kreis Göppingen) die langjährige Landesvorsitzende des Umweltverbandes BUND, Brigitte Dahlbender in den Ruhestand verabschiedet. Sie stand 24 Jahre lang an der Spitze des Verbandes. Mit Dahlbender gehe ein Stück Umweltgeschichte, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Samstagabend. Sie habe bedeutsamen Einfluss auf die Umweltpolitik in Baden-Württemberg genommen. Dahlbender engagierte sich in der Anti-Atom-Bewegung und wurde bekannt als Sprecherin des Aktionsbündnisses "Gegen Stuttgart21".