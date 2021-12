Schärfere Regelungen zur Corona-Bekämpfung geplant - Maßnahmen in BW ab Samstag

Strengere Corona-Regeln - das wollen Bund und Länder am Donnerstag bei ihrem Treffen vereinbaren. Die BW-Regierung hat bereits verschiedene Verschärfungen für Samstag angekündigt.

Bei ihrem Treffen am Donnerstag (11 Uhr) wollen die 16 Länderchefs und -chefinnen sowie Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr voraussichtlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) die Maßnahmen festzurren und beschließen, auf deren Eckpunkte sie sich bereits im Vorfeld geeinigt haben. Die baden-württembergische Landesregierung hat bereits ein Maßnahmenpaket beschlossen, das eigentlich schon ab Donnerstag (2.12.) umgesetzt werden sollte. Allerdings wurde der Starttermin wegen der Bund-Länder-Beratungen verschoben, erst um einen Tag auf Freitag und nun auf Samstag. Der Grund: Die Landesregierung will abwarten, was bei der Bund-Länder-Runde herauskommt. Möglicherweise werden dabei bundesweit einheitliche Regeln abgestimmt, die dann noch in die neue BW-Verordnung einfließen sollen.

Geplante Regelungen in Baden-Württemberg

Schluss für Weihnachtsmärkte: Nachdem die Weihnachtsmärkte in den Corona-Hotspots schon in der vergangenen Woche ihren Betrieb einstellen mussten, soll diese Regelung nun landesweit gelten. Das betrifft die Märkte, die noch geöffnet sind, etwa in Ulm, Mannheim und Karlsruhe.

Clubs und Diskotheken müssen schließen: Bisher galt hier eine 2G-Plus-Regelung, also Zugang nur für Geimpfte oder Genesene mit einem tagesaktuellen Schnelltest.

Alkoholverbot im öffentlichen Raum: der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum soll eingeschränkt werden. Deshalb soll es ein entsprechendes Verbot geben.

Sportgroßveranstaltungen ohne Publikum: Fußballspiele und große Sportveranstaltungen sollen nur noch ohne oder zumindest mit weniger Zuschauern stattfinden. Möglich ist aber, dass diese Einschränkungen erst ab der darauffolgenden Woche gelten. So bliebe den Vereinen Zeit zur Vorbereitung.

Über die Beschränkung von Kulturveranstaltungen soll noch beraten werden.

Beim Bund-Ländertreffen am Donnerstag will sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach eigenem Bekunden für mehr Instrumente vom Bund einsetzen. Ihm wäre es am liebsten, wenn die epidemische Notlage nationaler Tragweite erneut festgestellt würde, die der Bundestag erst vor eineinhalb Wochen hatte auslaufen lassen. Für Baden-Württemberg und alle anderen Länder bedeutet das, dass im Kampf gegen Corona derzeit nur der Freizeitbereich beschränkt werden darf. Der Ministerpräsident hält aber mehr Instrumente für erforderlich, um der vierten Welle Herr zu werden. Denkbar wären dann möglichweise wieder flächendeckende Ausgangsbeschränkungen, das Herunterfahren der Wirtschaft oder strenge Kontaktbeschränkungen.

Über diese Regelungen beraten Bund und Länder:

Für das Bund-Länder-Treffen am Donnerstag liegen bereits folgende Vorschläge auf dem Tisch:

Umfangreiche Kontaktbeschränkungen vor allem für Ungeimpfte: Die 2G-Regel könnte auf den Einzelhandel ausgedehnt werden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, dürfte dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen, also in Supermärkten und Drogerien. Kinos, Restaurants und Theater sollen ebenfalls nur noch Geimpfte und Genesene besuchen dürfen - möglicherweise mit einem zusätzlichen negativen Test. Auch an strengere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich ist gedacht. Und für Großveranstaltungen soll es bundesweit 2G-Regeln und Obergrenzen bei den Zuschauerzahlen geben.

Erhöhtes Tempo bei der Impfkampagne: Dazu wollen Bund und Länder bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich machen. Genügend Impfstoff ist laut Bundesgesundheitsministerium vorhanden. Ein Krisenstab soll dafür sorgen, dass die Impfstoffe schneller verteilt werden. Impfungen soll es demnächst auch in Apotheken, Zahnarztpraxen und durch Pflegefachkräfte geben.

Impfpflicht in Pflege und Kliniken: Viel Zustimmung zeichnet sich für eine Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern ab. Baden-Württemberg möchte die gerne noch vor Weihnachten einführen.