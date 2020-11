per Mail teilen

Vor dem heutigen Bund-Länder-Treffen zu den Corona-Maßnahmen schlägt der Bund neue Verschärfungen vor - vor allem bei privaten Kontakten. Baden-württembergische Politiker sind jedoch skeptisch.

Zur Halbzeit des zunächst bis Ende November angesetzten Teil-Lockdowns deuten sich eher Verschärfungen als Lockerungen an: Wegen der hohen Infektionszahlen schlägt die Bundesregierung vor, die Corona-Regeln ab sofort weiter zu verschärfen. Das geht aus der Beschlussvorlage hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Geplant ist demnach unter anderem, dass Menschen in der Öffentlichkeit nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes unterwegs sein dürfen. Auf private Feiern soll bis Weihnachten ganz verzichtet werden. Treffen mit Freunden sollen sich auf einen weiteren festen Hausstand und nicht wechselnde Haushalte beschränken.

Presse-Statement von Kretschmann im Livestream Nach der Videokonferenz von Bund und Ländern will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den Ergebnissen äußern. Sein Statement sehen Sie nach den Verhandlungen hier im Livestream.

Auch Kinder und Jugendliche sollen sich demnach immer nur noch mit demselben Freund oder derselben Freundin treffen. Laut Beschlussvorlage soll an den Schulen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Kinder und Lehrer auf dem Schulgelände und im Unterricht vorgeschrieben werden. Es sind feste Schülergruppen vorgesehen. Die Gruppengröße in den Klassenräumen soll halbiert werden. Risikogruppen wie Alte und Kranke sollen von Dezember an vergünstigte FFP2-Masken bekommen.

Allerdings hieß es laut Deutscher Presse-Agentur am Montagmittag, dass die Beschlussvorlage in Sachen Schulen geändert wurde. So sollen offenbar erst einmal keine härteren Maßnahmen getroffen werden. Vielmehr sollen die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können.

Merkel mit Corona-Zahlen nicht zufrieden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) machte noch einmal deutlich, wo ihrer Ansicht nach derzeit die Probleme liegen. Nach wie vor sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu hoch, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Sitzung des CDU-Präsidiums. Dies sei aber nicht ausreichend. "Die Zahlen stabilisieren sich etwas. Aber zu langsam", wurde die Kanzlerin zitiert. Notwendig sei es nun, die Kontakte im privaten Bereich weiter zu reduzieren, so Merkel.

Die Forderungen des Bundes im Detail Private Treffen Auf private Feiern soll zunächst bis Weihnachten ganz verzichtet werden. Private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sind auf einen weiteren festen Hausstand zu beschränken. Kinder und Jugendliche sollen dazu angehalten werden, sich in der Freizeit nur noch mit einem festen Freund oder einer festen Freundin zu treffen. Bei jedem Erkältungssymptom und insbesondere Husten und Schnupfen soll man sich unmittelbar nach Hause in Quarantäne begeben. Kontaktbeschränkungen Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist ab sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestattet. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Feiernde Gruppen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen und privaten Einrichtungen werden als nicht akzeptabel angesehen. Freizeit Auf freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr soll gänzlich verzichtet werden. Auch nicht notwendige private Reisen und touristische Tagestouren sollen unterbleiben. Verzichtet werden soll auch auf nicht notwendige Aufenthalte in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr sowie auf nicht notwendige Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vulnerable Personen Besuche bei älteren und vulnerablen Personen sollen nur dann unternommen werden, wenn alle Familienmitglieder frei von Krankheitssymptomen sind und sich mindestens eine Woche in keine Risikosituation begeben haben. Besonders gefährdete Personen sollen von Dezember an vergünstigte FFP2-Masken erhalten. Um das Risiko einer Infektion zu reduzieren, will der Bund für diese Bevölkerungsgruppe die Abgabe von jeweils 15 dieser Masken gegen eine geringe Eigenbeteiligung ermöglichen. Schulen An den Schulen soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Schüler aller Jahrgänge und für Lehrer auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorgeschrieben werden. Ausnahmslos sollen zudem feste Gruppen von Schülern gebildet werden, wobei die Gruppengrößen in Klassenräumen gemessen am Regelbetrieb halbiert werden sollen. Zwischen den einzelnen Gruppen soll es eine räumliche Distanz geben. Innerhalb einer Klasse oder eines Kurses ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern sicherzustellen. Dies gilt auch für die Schülerbeförderung etwas mit Bussen, deren Angebot dazu ausgebaut werden soll. Laut dpa-Informationen sollen die Beratungen über mögliche Änderungen der Corona-Regeln an Schulen aber auf den 23. November verschoben werden.

Baden-württembergische Politiker treten auf die Bremse

Ob diese Vorschläge auch so beschlossen werden, ist noch unklar. Neben mehreren Länderchefinnen und -chefs hatten sich auch die Fraktionen im baden-württembergischen Landtag im Vorfeld skeptisch geäußert. Betont zurückhaltend gibt sich der Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Andreas Schwarz. "Wir müssen alles dafür tun, die Ausbreitung des Virus in Schach zu halten", sagte er. Wichtig sei aber, dass Kitas und Schulen offen bleiben.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte, dass er nicht mit weiteren Verschärfungen oder Lockerungen rechne. "Wir sollten noch eine weitere Woche warten, bis wir die Auswirkungen der Maßnahmen realistisch beurteilen können. Dann lässt sich besser in den Rückspiegel schauen", so der CDU-Politiker. Auch SPD-Landeschef Andreas Stoch sagte, es sei zu früh, um die bisherigen Maßnahmen bewerten zu können. FDP und AfD sehen viele Maßnahmen wie etwa das Schließen von Gaststätten, Sporteinrichtungen und Kulturbetrieben kritisch. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Rülke geht aber davon aus, dass Bund und Länder heute ein "Weiter so" verkünden.

Nächste Corona-Sitzung schon geplant

Sollten neue Beschlüsse fallen, dann würde Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag darüber den Landtag informieren. Das Parlament hat den Termin für eine Sondersitzung reserviert. Eine weitere Video-Konferenz von Bund und Ländern ist bereits für nächste Woche Montag geplant.