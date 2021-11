Bund und Länder: Hospitalisierung wird Maßstab für Corona-Regeln

Bund und Länder haben neue Beschränkungen für nicht Geimpfte beschlossen. Ministerpräsident Kretschmann warb erneut eindringlich fürs Impfen: Die Lage sei so ernst wie noch nie.

Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich in Deutschland auf deutliche Einschränkungen einstellen. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beschlossen in einer Videoschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren Bundesministern, künftig die Hospitalisierungsrate zum Maßstab für die Corona-Regeln zu machen. Wenn diese in einem Bundesland den Schwellenwert von 3 überschreitet, also innerhalb von sieben Tagen mehr als drei Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in den Kliniken aufgenommen werden, tritt die 2G-Regel in Kraft. Dies gab Merkel im Anschluss an die Konferenz bekannt. Dann haben nur noch Geimpfte oder Genesene (2G) Zutritt etwa zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen, Gastronomie sowie zu körpernahen Dienstleistungen und Hotels und Pensionen.

Ab Hospitalisierungsrate von 6 soll 2G-Plus gelten

Wenn die für das jeweilige Land ausgewiesene Hospitalisierungsrate den Schwellenwert 6 überschreitet, gilt die sogenannte 2G-plus-Regel. An Orten mit besonders hohem Infektionsrisiko - etwa Diskotheken, Clubs oder Bars - müssen Geimpfte und Genesene demnach zusätzlich einen aktuellen Corona-Test vorzeigen. Ab einem Wert von neun sollen noch weitere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen hinzu kommen.

Länder fordern außerdem Impfpflicht für Pflegepersonal

Die Länder verlangen daneben eine Impfpflicht für Personal in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und bei mobilen Pflegediensten, wenn Kontakt zu besonders gefährdeten Personen besteht. Die Länder bitten den Bund, nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, die Impfpflicht gegen Corona "schnellstmöglich umzusetzen". Der Bund werde in Kürze darüber befinden, wie er sich zu dieser Länderbitte verhalte, sagte Merkel.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) äußert sich in diesen Minuten im Livestream in SWR Aktuell zu den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels.

Kretschmann: Auch Lockdown für alle denkbar

Zunächst werde man versuchen, Einschränkungen auf die Menschen zu beschränken, die sich nicht impfen lassen, so Kretschmann (Grüne) im SWR-Interview. Allerdings schließe er keine Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aus - dazu gehöre notfalls auch ein Lockdown für alle. "Für die Ungeimpften findet durch die 2G-Regeln praktisch schon so etwas wie ein Lockdown statt. Ob wir über diese Maßnahmen hinaus müssen, das können wir nicht beurteilen."

Der Regierungschef erklärte vor der Bund-Länder-Konferenz außerdem, er wolle mehr Entscheidungsfreiraum für die Länder erreichen. Eine Länderöffnungsklausel solle ermöglichen, dass den Bundesländern mehr Infektionsschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen. Ziel sei, dass man das machen könne, was bei hohen Infektionsraten erforderlich sei, so Ministerpräsident Kretschmann - zum Beispiel auch Ausgangssperren. Stand jetzt wären Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte beispielsweise nur noch bis Mitte Dezember rechtlich möglich.

Bundestag beschloss 3G am Arbeitsplatz und in Bussen und Bahnen

Am Donnerstagmittag hatte der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen. Danach soll unter anderem die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln bundesweit gelten. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite soll zum 25. November auslaufen. Dem Gesetz muss nun noch der Bundesrat zustimmen, der am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommt.

Bundesrat muss Änderungen an Infektionsschutzgesetz zustimmen

Eine Mehrheit dort gilt wegen des Widerstands der unionsgeführten Länder und von Grünen-Ministerpräsident Kretschmann aber als unsicher. Sollte weder die epidemische Lage verlängert noch das Infektionsschutzgesetz verändert werden, drohen die Länder die Rechtsgrundlage für ihre Corona-Maßnahmen zu verlieren.

3G am Arbeitsplatz soll kommen

Am Arbeitsplatz soll künftig 3G für alle Beschäftigten gelten, die bei der Arbeit Kontakt zu anderen haben. Sie müssen dann einen Nachweis vorlegen, und der Arbeitgeber ist zur Kontrolle verpflichtet. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht künftig täglich einen negativen Test. Wenn sich Beschäftigte verweigern, können Arbeitgeber sie ins Homeoffice schicken.

Strobl: Maßnahmen kommen zu spät

Der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl hatte der angehenden Ampel-Regierung am Donnerstagmorgen vorgeworfen, auf die stetig steigenden Corona-Zahlen viel zu spät reagiert zu haben. "Wertvolle Zeit wurde vergeudet, und ein schwerwiegender Fehler aus dem vergangenen Jahr wird sehenden Auges wiederholt: Es werden schärfere Einschnitte notwendig, als wenn rechtzeitig gehandelt worden wäre", so Strobl.

Eigentlich müsste seit dieser Woche flächendeckend bundesweit 2G gelten, so Strobl. Deutschland dürfe sich auch nicht mit der "hundsmiserablen Impfquote" abfinden. Es sei nicht hinnehmbar, dass es noch immer keine Auskunftspflicht gegenüber dem Arbeitgeber über den Impfstatus gebe, sagte Strobl.

RKI spricht von dramatischer Lage

Mehr als 60.000 Corona-Neuinfektionen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag und damit abermals einen neuen Corona-Allzeit-Höchststand. Allein in Baden-Württemberg gab es zuletzt 10.162 neue Fälle binnen eines Tages. RKI-Chef Lothar Wieler beschreibt die Lage angesichts der Zahlen als dramatisch. Bald sei täglich mit Hunderten Toten zu rechnen. "Wir laufen momentan in eine ernste Notlage."