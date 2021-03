per Mail teilen

Der Bund-Länder-Gipfel hat begonnen. Viel deutet darauf hin, dass die Einschränkungen ausgeweitet werden. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann rechnet mit einer Verschärfung der Regeln.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen beraten Bund und Länder über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die Ministerpräsidenten der Länder schalteten sich dazu am Montagnachmittag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Videokonferenz zusammen. Wie aus einem Entwurf für ein Beschlusspapier hervorgeht, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, könnte der Lockdown bis zum 18. April verlängert werden.

Kommen Ausgangsbeschränkungen für Regionen über 100er-Inzidenz?

Gleichzeitig wird in dem Papier betont, dass die Anfang März vereinbarte Notbremse angesichts der Infektionsdynamik konsequent umgesetzt werden müsse. Bei einer stabilen Inzidenz von über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen müssten erste Lockerungen der vergangenen Wochen demnach wieder zurückgenommen werden. Auf dem Tisch liegt zusätzlich der Vorschlag schärferer Kontaktbeschränkungen oder einer nächtlichen Ausgangssperre in Regionen mit einer Inzidenz von über 100.

Lockerere Kontaktregeln über Ostern im Gespräch

Über Ostern könnten die strengen Kontaktregeln für Verwandtenbesuche womöglich gelockert werden. Ein Vorschlag sieht vor, Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis zu erlauben. Aber auch dieser Punkt ist wohl noch umstritten.

Was am Ende beschlossen wird, ist somit offen. In der Bund-Länder-Runde, die gut eine Stunde später als geplant begann, werden längere, teils kontroverse Diskussionen erwartet.

Landesregierung sieht Urlaubsreisen an Ostern kritisch

Urlaubsreisen an Ostern sind aus Sicht der baden-württembergischen Landesregierung problematisch. Dies sagte ein Regierungssprecher dem SWR am Montagnachmittag. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen sei jetzt nicht die Zeit, über Urlaubsreisen zu reden. Die Mutante des Coronavirus sei weitaus ansteckender und gefährlicher, jede Form von Mobilität verursache weitere Kontakte. Daher sei Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auch bei Urlaubsreisen innerhalb Baden-Württembergs sehr zurückhaltend.

Kretschmann rechnet mit Verschärfung der Regeln

Ministerpräsident Kretschmann hatte zudem bereits am Freitag die Hoffnung auf Lockerungen gedämpft. Man müsse auch damit rechnen, dass Dinge zurückgenommen und verschärft werden, hatte der Regierungschef gesagt.

Beim letzten Gipfel war eine Notbremse beschlossen worden, bei einer wöchentlichen Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sollte sie greifen. Einige Länder hatten sich aber davon schon wieder verabschiedet. Baden-Württemberg will laut Staatsministerium die Notbremse umsetzen - allerdings nicht landesweit, sondern gezielt in besonders betroffenen Hotspots. Deutschland hat den Inzidenz-Wert von 100 am Sonntag überschritten, auch Baden-Württemberg liegt darüber. Das Landesgesundheitsamt rechnet mit einem weiteren deutlichen Anstieg. Zuletzt hatten bereits mehrere Kreise im Land Lockerungen wieder zurücknehmen müssen.