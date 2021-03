Bund und Länder ringen unter hohem Druck um einen Weg aus dem Lockdown. Womöglich wird großzügiger gelockert als gedacht, doch noch ist nichts entschieden. Die Sitzung wird wohl bis in den späten Abend dauern.

Die Online-Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich wohl bis in den späten Abend ziehen. Das teilte das baden-württembergische Staatsministerium mit. Das für den Abend geplante Statement von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wurde abgesagt.

Der Druck auf Bund und Länder ist enorm, angesichts lauter Forderungen nach Lockerungen und gleichzeitig der Gefahr durch Virusvarianten. Es sei ein "wichtiger Tag", sagte Merkel laut Deutscher Presse-Agentur, die sich auf Teilnehmerkreise beruft. Sie wurde mit den Worten zitiert: "Wir können den Übergang in eine neue Phase gehen."

Schrittweise raus aus dem Lockdown?

Teil dieser neuen Phase könnte ein komplizierter Stufenplan mit regionalen Öffnungen und mehr Tests sein. Laut aktualisierter Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Konferenz, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll der Lockdown grundsätzlich bis Ende März verlängert werden. Allerdings sollen Lockerungen möglich sein - und zwar in Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 100, nicht erst unter 35. Dann könnten etwa Geschäfte oder Museen mit Hygienekonzepten wieder öffnen, wenn sie feste Termine vergeben. Demnach könnten ab kommender Woche auch wieder Treffen mit bis zu fünf Personen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten möglich sein - solange die Inzidenz nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei einem Wert über 100 liegt.

Insgesamt besteht das Öffnungskonzept, über das Beraten wird, aus fünf Schritten mit verschiedenen Abstufungen, je nach Inzidenzwerten. Wie genau diese einzelnen Schritte am Ende ausgestaltet werden, darüber dürfte es zwischen Bund und Ländern intensive Diskussionen geben. Um Öffnungen trotz steigender Zahlen möglich zu machen, sollen Tests in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Kostenlose Schnelltests sollen für alle mindestens einmal pro Woche möglich sein. Allerdings sieht der Beschlussentwurf vor, dass die aktualisierte Teststrategie erst schrittweise bis Anfang April umgesetzt wird.

Impfungen spätestens ab April auch beim Hausarzt

Bund und Länder wollen wohl auch die stockende Impfkampagne beschleunigen. Ab Ende März oder spätestens Anfang April sollen Haus- und Fachärzte in vielen Praxen umfassender als bisher ebenfalls gegen Corona impfen können. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf mehrere Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern. Zudem soll der Corona-Impfstoff von Astrazeneca voraussichtlich demnächst für alle Altersgruppen freigegeben werden. Bislang ist das Mittel nur für 18- bis 64-Jährige zugelassen, da für Ältere Studiendaten fehlten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) wolle das aufgrund neuer Daten jedoch bald ändern, hieß es.

Kretschmann will nur vorsichtig lockern

Die baden-württembergische Landesregierung hatte sich im Vorfeld der Konferenz dafür ausgesprochen, nur vorsichtig zu lockern und flächendeckend Schnelltests einzusetzen. Das sei ein großer logistischer Aufwand und gehe nicht von heute auf morgen. Ab kommenden Montag sollen zumindest Baumärkte auch in Baden-Württemberg wieder öffnen dürfen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg stieg unterdessen am Mittwoch weiter an. Der Wert lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts bei landesweit 54,4 nach 52 am Vortag.