Sollen Migranten künftig Asyl in Dritt- oder Transitstaaten stellen? Der Bund will das prüfen. Zuvor hatte der Vorstoß - unter anderem von Kretschmann - für Ärger gesorgt.

Die Bundesregierung will prüfen, ob Asylverfahren außerhalb Europas möglich sind. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in der Nacht zu Dienstag auf eine entsprechende Formulierung für die Abschlusserklärung des Bund-Länder-Gipfels im Kanzleramt: "Die Bundesregierung wird prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention zukünftig auch in Transit- oder Drittstaaten erfolgen kann."

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte vergangene Woche einen neuen Vorstoß für Asylverfahren außerhalb der EU gemacht. Am Montag hatten sich die Regierungschefs von CDU und CSU dann zusammen mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) hinter den Vorschlag von Wüst gestellt.

SPD geführte Länder reagieren verärgert auf Forderungskatalog

Unter anderem sprachen sich die Länder darin für Asylverfahren außerhalb Europas aus. Außerdem sollten Asylverfahren für Menschen aus Ländern mit sehr geringen Aussichten auf Schutz beschleunigt und der Nachzug von Familienangehörigen subsidiär Schutzberechtigter vorübergehend ausgesetzt werden, hieß es. Die SPD-Länder reagierten verärgert auf die Forderungen.

Asylverfahren sollen künftig schneller abgearbeitet werden

Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder zudem über die künftige Aufteilung der Flüchtlingskosten geeinigt. Pro Asylbewerber und Jahr wolle der Bund eine Pauschale von 7.500 Euro an die Länder zahlen, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) am frühen Dienstagmorgen in Berlin zum Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz.

Die Asylverfahren in Deutschland sollen außerdem künftig deutlich schneller abgearbeitet. Die erste Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge soll demnach im Regelfall nach sechs Monaten vorliegen, ein Gerichtsverfahren in erster Instanz ebenfalls nach sechs Monaten abgeschlossen sein. Bei Bewerbern aus Staaten mit einer niedrigen Anerkennungsquote von unter fünf Prozent sollen die Verfahren noch schneller gehen: Behörden und Gerichte sollen hier nur jeweils drei Monate Zeit bekommen.

Kommission soll Migration besser steuerbar machen

Bund und Ländern verständigten sich außerdem auf eine Kommission, um Migration besser steuern zu können. Es soll ein breites gesellschaftliches Bündnis gegründet werden, das gemeinsam Lösungen zur Steuerung der Migration und zur Verbesserung der Integration mit dem Ziel der Bewahrung des gesellschaftlichen Friedens erarbeiten soll. Daran könnten zum Beispiel Kirchen und Gewerkschaften, Wissenschaftler und auch Vertreter von Organisationen teilnehmen, die sich für die Belange von Asylbewerbern einsetzen, hieß es.

Deutschlandticket: Bund und Länder einigen sich auf weitere Schritte

Bei der Finanzierung des Deutschlandtickets im Nahverkehr verständigten sich Bund und Länder auf weitere Schritte. In diesem Jahr nicht verbrauchte Mittel sollen demnach 2024 für den Ausgleich finanzieller Nachteile aus dem Ticket eingesetzt werden können. Außerdem sollen die Verkehrsminister beauftragt werden, ein Konzept zur Durchführung des Tickets ab 2024 vorzulegen. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte zuvor gefordert, die Kosten fair zwischen Bund und Ländern zu teilen. In den Blick soll dabei auch der Preis von bisher 49 Euro im Monat rücken, der von vornherein als "Einführungspreis" bezeichnet worden war.