Vor den heutigen Bund-Länder-Gesprächen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zeichnet sich Streit ab. So hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann bereits Zweifel an geplanten Lockerungen geäußert.

Nach den Beratungen der Ministerpräsidenten zur Corona-Krise zeigt sich Winfried Kretschmann (Grüne) nicht vollends überzeugt von der Linie der Länder. "Ich bin skeptisch, ob das Paket insgesamt die nötige Wirkung entfalten wird", sagte Kretschmann am Dienstag. Kretschmann im SWR-Livestream Nach der Schalte von Bund und Ländern will sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu den neuen Beschlüssen äußern. Sein Statement sehen Sie bei SWR Aktuell im Livestream hier online, auf Facebook oder im SWR Fernsehen. Angekündigt ist es für 17:30 Uhr, je nach Stand der Verhandlungen kann es jedoch zu Verspätungen kommen. Kretschmann hat "Bauchschmerzen" bei Lockerungen Zwar soll der Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert werden, dafür soll es aber vom 23. Dezember bis zum 1. Januar Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen geben. Der baden-württembergische Regierungschef hält das für zu lang. In dieser Zeit über Weihnachten und Silvester sollen Treffen von bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten möglich sein. Nur "mit allergrößten Bauchschmerzen" habe er dem zugestimmt. Es sei allerdings für die Bundesländer wichtig gewesen, die Vorhaben möglichst einstimmig zu beschließen. "Man muss halt auch Kompromisse machen, wenn man 16 zusammenhalten will", so der Grünen-Politiker weiter. Gerade zu den vorgeschlagenen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen erwartet Kretschmann harte Debatten mit der Kanzlerin. Überblick über die Vorschläge der Ministerpräsidenten: Teil-Lockdown: Der Teil-Lockdown (Schließung von Restaurants, Hotels, Fitnesstudios, Sportstätten) soll verlängert werden. Erst einmal bis zum 20. Dezember. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Ein Vorschlag ist, die Maßnahmen im Zwei-Wochen-Rhythmus zu verlängern, sofern sich die Lage nicht bessert. Länder mit einem Inzidenzwert von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen davon abweichen dürfen. Finanzhilfen: Die Novemberhilfen für vom Teil-Lockdown betroffene Firmen und Einrichtungen sollen im Dezember fortgeführt werden. Der Bund plant Finanzhilfen für betroffene Unternehmen im Umfang von voraussichtlich 17 Milliarden Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Maskenpflicht: Die Maskenpflicht soll erweitert werden und künftig auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen gelten. Kontaktbeschränkungen: Ab dem 1. Dezember nur noch maximal fünf Menschen bei privaten Treffen drinnen oder draußen, Kinder bis 14 Jahren ausgenommen. Ausnahmen sind für die Weihnachtsfeiertage vorgesehen: Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar soll bei privaten Weihnachtsfeiern zuhause eine Obergrenze von zehn Personen möglich sein, unabhängig von der Zahl der Haushalte. Auch hier werden Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Weihnachtsferien: Es wird aufgerufen, sich vor den Weihnachtsfeiertagen in eine möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne zu begeben - unterstützt durch vorzuziehende Weihnachtsferien ab dem 19. Dezember. Feuerwerk: Silvesterfeuerwerk soll auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen untersagen werden, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Die "örtlich zuständigen Behörden bestimmen die betroffenen Plätze und Straßen", berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Grundsätzlich werde "empfohlen", zum Jahreswechsel auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten - ein Verkaufsverbot ist demnach aber nicht vorgesehen. Betriebsferien: Arbeitgeber werden gebeten zu prüfen, ob Unternehmen durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 21. Dezember bis 3. Januar 2021 geschlossen werden können. Schulen und Kitas: Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sollen offen bleiben. In Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen soll an allen weiterführenden Schulen ab Klasse sieben eine Maskenpflicht gelten. Für Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler soll eine solche Pflicht ebenfalls eingeführt werden können. Der Präsenzunterricht soll so weit wie möglich fortgeführt werden. Schutz von Risikogruppen: Der Schutz von Risikogruppen soll verbessert werden. Für Pflegebedürftige in Einrichtungen soll es ab dem 1. Dezember 30 Schnelltests pro Monat geben. Je nach Verfügbarkeit wird dieser Anspruch schrittweise erhöht. Der Bund soll einen noch umfassenderen und niederschwelligeren Einsatz von Schnelltests vorsehen. Bund fordert Nachschärfungen bei Corona-Regeln Die Erwartungen an die Spitzenrunde sind besonders hoch, nachdem ein ähnliches Treffen in der Vorwoche im Streit geendet hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte die neue Vorlage der Länder im Grundsatz - sie forderte aber Nachschärfungen. Eine Vorverlegung der Weihnachtsferien auf den 16. Dezember ist aber wohl vom Tisch. Gestern Abend hatte es zunächst Meldungen hierzu gegeben. Angepeilter Termin ist wohl aber doch der 19. Dezember, den auch die Länder fordern. Das geht aus einem Papier mit Vorschlägen des Bundes hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Weitergehende Vorstellungen des Bundes: Geschäfte: Nach den Vorstellungen des Kanzleramts soll gelten, dass sich in Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält - bislang ist es ein Kunde pro 10 Quadratmeter. Bahnverkehr: Um den Reiseverkehr sicherer zu machen, soll die Zahl der belegten Plätze in Zügen deutlich verringert werden. Für die Wintermonate sollen grundsätzlich nur noch alle Fensterplätze buchbar sein. Zugleich soll aber die Kapazität der Züge erhöht werden. Tests: Bei Erkältungssymptomen vor Weihnachten soll nach den Vorstellungen des Bundes eine großzügigere Testmöglichkeit angeboten werden. Ziel ist es, Begegnungen zur Weihnachtszeit so sicher wie möglich zu machen.