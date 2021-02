Vor den Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten zur Corona-Pandemie zeichnet sich eine weitere Verlängerung des Lockdowns ab - nur für Schulen und Kitas könnte sich das ändern. Eine Übersicht, was auf Baden-Württemberg zukommen könnte.

Der Lockdown könnte bis März verlängert werden - dies geht aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefinnen und Länderchefs am Mittwoch hervor. Ein genaues Datum zum Ende der derzeitigen Lockdown-Auflagen oder einen Stufenplan für Öffnungsschritte bei einem weiteren Absinken der Infektionszahlen enthält die Vorlage nicht. Doch unter den Ländern gibt es jetzt konkrete Pläne, Kitas und Schulen bereits ab kommender Woche schrittweise wieder zu öffnen.

Diese fünf Maßnahmen sind für Baden-Württemberg zu erwarten:

1. Kontaktbeschränkungen bleiben

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will an den derzeitigen Kontaktbeschränkungen in Baden-Württemberg weiterhin festhalten. Am Mittwoch werde "sicher" nichts an den Kontaktbeschränkungen geändert, hatte Kretschmann am Dienstag versichert. Jeder Haushalt werde sich auch weiterhin nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen dürfen. Auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte unter anderem bereits vorab signalisiert, eine Fortsetzung des Lockdowns zu favorisieren und vor zu weitreichenden Lockerungen gewarnt.

2. Kitas und Schulen öffnen wieder

Ziemlich sicher ist laut Kretschmann, dass am Mittwoch eine Öffnungsperspektive zuerst für die Grundschulen und Kitas erarbeitet wird. Da bestehe Konsens. "Da es durch die Virusmutationen eine erhebliche Unübersichtlichkeit gibt, ist es aber nicht möglich, mit konkreten Planungen in die Konferenz zu gehen", entgegnete Kretschmann Fragen nach einem möglichen Datum. Es bringe ebenso nichts, sich vorab auf Inzidenzwerte festzulegen, ab denen Öffnungen vereinbart werden sollen. "Da wäre keine Einigung möglich", sagte Kretschmann. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte sich in der Vergangenheit schon häufiger für die Öffnung von Schulen und Kitas ausgesprochen.

3. Stufenweises Vorgehen - Lockdown soll verlängert werden

Laut Kretschmann sind sich die Länderkollegen einig, dass man bei möglichen Lockerungen stufenweise vorgehen will. Aber auch hier spiele die Entwicklung der Inzidenzlage die entscheidende Rolle. Wenn es schließlich nach der Öffnung der Kitas und Grundschulen weiter sinkende Infektionszahlen gebe, seien andere Bereiche an der Reihe: "Welche das sind, besprechen wir", so Kretschmann. Als mögliche Reihenfolge nannte der Ministerpräsident Friseure, den Einzelhandel und Gaststätten. Den Sport- und Fitnessbereich erwähnte er nicht. Es sei ein "schwieriger Abwägungsprozess". Der "Badischen Zeitung" sagte Kretschmann, niemand könne eine Öffnungsorgie erwarten.

Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, will das Bundeskanzleramt den Lockdown bis 14. März verlängern. Wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, sollen Friseure unter Auflagen ab dem 1. März öffnen dürfen. Für die Öffnung des Einzelhandels wird noch kein Datum genannt.

4. Kunst und Kultur bleiben geschlossen

Die baden-württembergische Kulturministerin Theresia Bauer (Grüne) mahnte zur Geduld, was die Öffnung von Kultureinrichtungen betrifft. "Wir reden nicht über Zeitpunkte", sagte Bauer. Es sei zunächst wichtig, die Inzidenz landesweit zu reduzieren. Danach würden Prioritäten gesetzt. Dabei werde es darum gehen, "verantwortlich, vorsichtig und auf Sicht fahrend Schritte der Öffnung" einzuleiten.

5. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen: Neue Regelung?

Neu regeln muss die Landesregierung außerdem die nächtlichen Ausgangssperren in Baden-Württemberg, die der Verwaltungsgerichthof (VGH) in Mannheim gekippt hat. Man werde die Entscheidung des VGH jetzt zum Anlass nehmen, eine Neuregelung in Angriff zu nehmen, so Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.

Vorgesehen sind künftig nur noch Ausgangssperren für Corona-Hotspots. Die regionalen Regelungen sollen künftig jedoch erst ab 21 Uhr gelten, so Kretschmann. Hintergrund für das Tempo ist auch, dass man über Fastnacht keine Lücke bei den Ausgangsbeschränkungen lassen möchte. "Ich gehe davon aus, dass keine Fastnacht stattfindet in dem gewohnten Rahmen", sagte Kretschmann. Er habe die begründete Hoffnung, dass sich Leute an die Regelungen halten werden.

Was SWR-Korrespondentin Dagmar Seitzer von dem Treffen erwartet, sehen Sie hier: