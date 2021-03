Der Bund fördert drei weitere Radschnellwege-Projekte in Baden-Württemberg mit 6,4 Millionen Euro. Wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag mitteilte, profitieren davon die geplanten Verbindungen Offenburg-Gengenbach im Ortenaukreis, Ebersbach-Göppingen-Süßen im Kreis Göppingen sowie ein Teilabschnitt der hessisch-baden-württembergischen Verbindung Mannheim-Viernheim-Weinheim-Darmstadt. So soll eine Schnellroute zwischen der Mannheimer Innenstadt und dem Gelände der Bundesgartenschau hergestellt werden. Diese findet 2023 in Mannheim statt. Der Bund beteiligt sich mit je 75 Prozent an den Planungskosten für die Radschnellwege. Verkehrsminister Hermann sagte, damit befänden sich nun insgesamt 15 Radschnellwegeprojekte im Land in der vertiefenden Planung. Ziel sei es, bis ins Jahr 2030 insgesamt 20 Radschnellwege zu realisieren. Bundesweit liege Baden-Württemberg bei der Planung von Radschnellwegen an der Spitze. Vor allem für Pendler seien diese eine gute Alternative, schnell und sicher an den Arbeitsplatz zu kommen.