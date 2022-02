Bund fördert vier Projekte zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus

Der Bund will sich an vier Projekten zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Gedenkstätten beteiligen. Gefördert werden sollen Vorhaben in Grafeneck (Landkreis Reutlingen), Lüneburg (Niedersachsen), im Konzentrationslager Sachsenburg (Sachsen) sowie der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora (Thüringen). "Indem wir die Erinnerung an die staatlichen Verbrechen der Vergangenheit wachhalten, übernehmen wir Verantwortung und stärken die Demokratie", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) in einer Mitteilung vom Donnerstag in Berlin. "Mit dem Wissen und dem Bewusstsein über unsere Geschichte stehen wir aktiv ein gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit." Es gehe ihr um ein Erinnern in die Zukunft, sagte Roth. "Es darf und wird keinen Schlussstrich geben." So sollen Mittel für den Erhalt und den Ausbau des Schlosses Grafeneck beigesteuert werden, in dem sich die Gedenkstätte befindet. Dort werden an die von den Nazis als "Euthanasie" bezeichneten Verbrechen an meist kranken Menschen erinnert.