In einem offenen Brief solidarisiert sich der Rat der Gemeinden und Regionen Europas mit den LSBTTIQ-Gemeinden in Polen. Unter den Unterzeichnern befinden sich auch drei Bürgermeister aus Baden-Württemberg.

Der offene Brief ist eine Reaktion auf die LSBTI-feindliche Politik Polens. Die Aktion soll die Kommunen in Polen unterstützen, die für europäische Werte und Menschenrechte einstehen. Auch baden-württembergische Stadtoberhäupter zeigen sich solidarisch: Der Oberbürgermeister aus Mannheim, Peter Kurz (SPD), der OB aus Esslingen, Jürgen Zieger (SPD) und der Biberacher OB, Norbert Zeidler (parteilos), haben den Brief unterzeichnet - und setzen damit ein Zeichen gegen die Diskriminierung von LSBTTIQ-Personen.

"Gemeinsame Wertegrundlage ist die Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt. Vor diesem Hintergrund können wir diesen gravierenden Einschnitt in die Menschen- und Bürgerrechte und gegen den europäischen Gedanken der Vielfalt nicht einfach so hinnehmen und wollen ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen." Peter Kurz, Oberbürgermeister Mannheim

Auf eine Anfrage des SWR hin sagte Kurz, dass sich die Stadt Mannheim bereits seit einigen Wochen im Austausch mit der polnischen Partnerstadt Bydgoszcz befände. Diese habe bereits im Juli 2019 einen Equality Council als Reaktion auf die LSBTI-freien Zonen eingerichtet und verstehe sich nachdrücklich als bunte und tolerante Stadt.

Immer mehr LSBTI-freie Zonen in Polen

Im sogenannten "Atlas of Hate" (Atlas des Hasses) wird verzeichnet, welche Regierungsbezirke (Woiwodschaften), Grafschaften und Gemeinden in Polen sich bereits zu LSBTI-freien Zonen erklärt haben. Der Atlas wurde von polnischen Aktivisten erstellt um zu zeigen, wie weit verbreitet die Homophobie im Land wirklich ist. Die Karte zeigt: Bereits fünf von 16 Regierungsbezirken, 37 Landkreise und 55 Gemeinden haben sich zu einer solchen Zone erklärt.

Die Zonen haben in erster Linie symbolischen Charakter, sollen aber nach außen hin zeigen, dass LSBTI-Personen in dieser Zone nicht willkommen sind. Vor allem für die nationalkonservative Regierungspartei PiS gelten LSBTI-Personen als der Feind. Der Parteivorsitzende Jaroslaw Kaczynski hatte die Rechte der LSBTI-Personen im vergangenen Jahr als "Import" bezeichnet, der Polen bedrohe. Anlass zu dieser Aussage lieferte Warschaus Bürgermeister Rafal Trzaskowski als dieser im Februar 2019 eine Erklärung zur Unterstützung der LSBTTIQ-Rechte unterzeichnete und ankündigte, LSBTI-Themen in die Sexualerziehungslehrpläne der Warschauer Schulen zu integrieren. Die Einführung der LSBTI-freien Zonen wird als Reaktion auf diese Erklärung angesehen.

Polnischer Aktivist: Situation ist "shitty as fuck"

Bartłomiej Mirowski arbeitet für die "Equality Factory" in Stuttgarts Partnerschaft Lodz. Er leistet unter anderem Aufklärungsarbeit an Schulen und kämpft für mehr Gleichberechtigung sowie Sichtbarkeit der LSBTTIQ-Gemeinden in Polen. Wie er die Situation in Polen beschreibt? "Shitty as fuck", so der 26-jährige Aktivist.

Man bezeichne queere Personen als "rainbow plague" (Regenbogen-Pest) und sehe in ihnen eine Gefahr für traditionelle polnische Familien. Dieses Bild gehe vor allem von der Kirche aus, die einen großen Einfluss auf die Gesellschaft und die Politik ausübt, so Mirowski. Er selbst ist Transmann und nutzt seine Privilegien als "weißer, normal aussehender polnischer Mann", um sich für Gleichstellung einzusetzen: "Wir wollen doch gar nichts Besonderes. Alles, was wir wollen, sind grundlegende Menschenrechte." Doch selbst die spreche man seiner Community ab: "Wir werden oft nicht als Menschen gesehen, sondern als Ideologie."

Im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen am 28. Juni hofft Mirowski auf den Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski, den die polnische Opposition zum Herausforderer von Präsident Andrzej Duda nominiert hat. "Mit ihm könnte sich wirklich was verändern", so Mirowski. Von der Community in Stuttgart - die Partnerstadt von Lodz - wünscht sich der Aktivist, dass sie "laut wird und klar macht: Alles, was wir wollen, sind Menschenrechte."

Stadt Stuttgart wird Unterschrift empfohlen

Auch die Stadt Stuttgart hat den offenen Brief erhalten. Die Abteilung Chancengleichheit hat dem Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) die Unterzeichnung empfohlen. Das gab die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Beatrice Olgun-Lichtenberg, auf eine SWR-Anfrage hin an. "Wir stehen in engem Kontakt zu unserer Partnerstadt Lodz. Lodz distanziert sich von den LSBTI-freien Zonen und ist auch selbst keine solche Zone. Wir betrachten allerdings mit großer Sorge, wie sich die Lage in Polen entwickelt."

Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) fordert Unterstützung von deutschen Partnerstädten

Der LSVD hofft auf die Unterstützung der mehr als 300 Städte in Deutschland, die eine Städtepartnerschaft zu einer polnischen Stadt pflegen. In einem Schreiben an die Bürgermeister und Gemeinderäte der entsprechenden Städte, fordert der Verband, die Partnerschaft zu nutzen, um auf die sich verschlechternde Situation von LSBTI aufmerksam zu machen.

Schwäbisch Hall ist eine der 22 Städte in Baden-Württemberg mit einer polnischen Städtepartnerschaft. Insgesamt gibt es in Deutschland über 300. Während die Stadt den offenen Brief noch nicht unterzeichnet hat, hat sie sich auf das Schreiben des LSVD hin klar positioniert:

"Dass wir als Stadt solche Aussagen und jede Form von Diskriminierung auf Grund der sexuellen Identität oder der sexuellen Orientierung ablehnen, versteht sich von selbst." Patrick Domberg, Stadt Schwäbisch Hall

Der Oberbürgermeister der Stadt, Hermann-Josef Pelgrim (SPD), habe sich bereits mit einem Schreiben an den Bürgermeister der Partnerstadt gewandt und die Resolution kritisiert. Bislang würde man aber weiterhin an der Partnerschaft festhalten. "In der Hoffnung, dass der grenzüberschreitende Austausch auch Offenheit und Toleranz fördert", so Domberg.