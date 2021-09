per Mail teilen

In Tübingen gingen die Menschen am Sonntag auch an die Wahlurne. Allerdings nicht nur, um die Stimme zur Bundestagswahl abzugeben. Dort gab es noch eine zweite Abstimmung. Über eine neue Stadtbahn mitten durch die Stadt. Die Innenstadt-Strecke sollte ein Teil der neuen Regionalstadtbahn Neckar-Alb werden und mehr als 360 Millionen Euro kosten. Jetzt ist klar: Die Tübinger haben sich dagegen entschieden.