In Stuttgart-Bad Cannstatt will das Land Baden-Württemberg ein ehemaliges Krankenhaus für den Maßregelvollzug anmieten und umbauen. Das Sozialministerium will dort rund 80 Menschen unterbringen, die eine Straftat begangen haben, aber als psychisch krank oder suchtkrank gelten. Doch bei den Bürgerinnen und Bürgern trifft das auf Widerstand.